Claudia Raia chama atenção ao postar fotos com a irmã: 'Minha parceira'

Nas redes sociais, a atriz Claudia Raia compartilhou várias fotos com a irmã, Olenka Raia, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Claudia Raia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com sua irmã, Olenka Raia. Ela completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 4, e a atriz fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a famosa mostrou momentos das duas juntas e da aniversariante com os sobrinhos, Enzo Celulari, de 27 anos, Sophia Raia, que completou 22 em janeiro, e Luca, de um, e prestou uma bela homenagem para ela.

"Minha irmã amada, minha Merzinha, hoje é seu dia! Olenka Raia, te desejo um ciclo cheio de amor, união, paz, abundância, saúde e muita leveza. Obrigada por ser minha parceira e amiga nesta vida, uma super mãe e tia amorosa. Te amamos muito, que seu dia seja lindo. Feliz Vida!", escreveu Claudia na legenda da publicação.

Os fãs da artista deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, felicidades e doçuras na sua vida", desejou uma seguidora. "Feliz aniversário! Deus te abençoe com saúde, amor, felicidades e sucessos", falou outra. "Que irmã linda! Parabéns, Olenka. Saúde e realizações", comentou uma terceira.

Confira:

Claudia Raia faz aparição rara ao lado do filho em viagem a Portugal

Os atores e dançarinos Claudia Raia, de 58 anos, e Jarbas Homem de Mello, de 55 anos, estão curtindo uma viagem a Portugal ao lado do filho Luca, que completa dois anos de idade em março. Os registros da família foram publicados pela artista nesta segunda-feira, 3. Eles estão na cidade de Fátima, que abriga o Santuário de Fátima e é reduto de peregrinação de religiosos.

"Indo a Fátima agradecer! Rezamos, nos conectamos com a minha amada Nossa |Senhora de Fátima. Acendemos nossas velas pela saúde de todos que amamos", escreveu Claudia nos stories do Instagram. "Boa tarde, meu povo. Dia lindo, diretamente de Fátima, porque é preciso vigiar e orar, certo? Um beijo pra todo mundo e que Deus abençoe a todos nós. Com a benção de Nossa Senhora de Fátima", disse Jarbas em um vídeo publicado em seu perfil seu Instagram. Confira as publicações!

