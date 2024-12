Claudia Ohana se despede de Ney Latorraca: 'Tantos momentos juntos'

A atriz Claudia Ohana recordou fotos com o ator Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira, 26, e se declarou para o amigo

Claudia Ohana usou as redes sociais para se despedir de um amigo de longa data, o ator Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira, 26, aos 80 anos, devido a uma sepse pulmonar.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou algumas fotos ao lado de Ney Latorroca, com quem contracenou na novela Vamp (1991), em que eles interpretavam os personagens Natasha e o conde Vladimir Polansk, e deixou eternizado o amor e o carinho que sempre teve por ele. "Tantos momentos juntos. É tanta coisa pra dizer que eu não sei nem o que falar. Te amo, Ney", escreveu a artista.

Mais cedo, Claudia participou do programa 'Encontro', da TV Globo, e exaltou o amigo. "Todo mundo sabe do trabalho maravilhoso, como era um ator dedicado, como ele se arriscava, como ele não tinha medo, era parceiro, fez personagens incríveis. Ele tem todo o legado de um grande artista, sem dúvida [...]", afirmou.

Ela também recordou os trabalhos que eles fizeram juntos. "Eu fiz Vamp, a gente dividiu esse grande sucesso que foi a novela, e a gente fez dois filmes juntos: A Ópera do Malandro [1985] e Bela Palomera [1988], no qual a gente fazia um casal. Aí depois fomos para o teatro, e é no teatro que você conhece realmente a outra pessoa, você fica muito amigo", contou.

Confira:

Quem era o marido de Ney Latorraca?

O ator Ney Latorraca faleceu aos 80 anos nesta quinta-feira, 26, e deixou o marido, o ator Edi Botelho. Os dois foram casados por 30 anos e tiveram um relacionamento discreto, longe dos holofotes, mas com grande parceria na vida e no trabalho.

Ney e Edi atuaram juntos nos espetáculos O Martelo e Entredentes. Os dois eram muito discretos, mas não escondiam a relação. Eles estavam juntos desde 1995. "Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho", disse ele em uma entrevista há alguns anos. Saiba mais!

