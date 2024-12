Ney Latorraca: Família define o local do velório do ator

A família do ator Ney Latorraca anuncia quando será o velório aberto ao público e como será o último adeus para o artista

A família do ator Ney Latorraca já decidiu como será o último adeus para o artista. O velório acontecerá na sexta-feira, 27 de dezembro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, das 10h30 às 13h30, e será aberto ao público.

Logo depois, o corpo do astro será levado para a cremação em cerimônia restrita para os familiares e amigos mais próximos.

A morte de Ney Latorraca

O ator Ney Latorracafaleceu na manhã desta quinta-feira, 26, aos 80 anos de idade após ficar internado por alguns dias no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele faleceu em decorrência do câncer de próstata e sepse pulmonar.

O artista foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019 e fez uma cirurgia para remover a glândula. Porém, a doença voltou em agosto de 2024 e ele teve metástase.

Testamento do ator

O ator Ney Latorraca deixou um testamento com suas orientações para a divisão dos seus bens. De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, ele contou que queria realizar doações com parte de seus bens.

A publicação revelou que ele queria doar seus quatro apartamentos para projetos sociais. O artista era dono de quatro imóveis, sendo um em São Paulo e três no Rio de Janeiro - no Jardim Botânico, Copacabana e Ipanema.

O artista quis investir em imóveis ao longo de sua vida para ter tranquilidade na velhice com uma fonte de renda fixa. Agora, com a morte dele, os apartamentos devem ser doados para entidades que ele mesmo escolheu e deixou em seu testamento.

