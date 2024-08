Cláudia Mauro relembra convite para posar nua: 'Perguntou se eu faria uma Playboy'

Em entrevista durante o especial CARAS Inverno, Cláudia Mauro reflete sobre a nudez atualmente e comenta seus novos projetos

Intérprete da icônica Capitu, da Escolinha do Professor Raimundo, Cláudia Mauro (55) relembra que recebeu convites para posar nua na época em que estava no elenco do humorístico da Globo. Em entrevista durante o especial CARAS Inverno, a atriz e bailarina recorda o momento e reflete sobre como a nudez é vista atualmente.

"Fui convidada [para posar nua] naquela época. Chegou alguém lá na própria Escolinha e perguntou se eu faria uma Playboy e eu disse que não faria", conta Cláudia Mauro. A artista afirma que participou da revista Sexy Interview, e que também esteve na primeira página da Playboy, chamada Mulheres que Nós Amamos, porém, nunca quis posar sem roupa.

Ela diz que, provavelmente, teria tido um pensamento diferente se o convite tivesse chegado nos dias de hoje. "Hoje em dia talvez eu teria feito, dependendo da grana", reflete. "Atualmente, essa coisa da nudez está em outro lugar."

Mauro ainda aproveita para exaltar sua participação no humorísto, e a generosidade de Chico Anysio (1931-2012). "Foi uma experiência maravilhosa. Eu tive o privilégio de fazer uma Escolinha, que honra ter participado. Eu era a mais nova, fui muito bem recebida e acolhida. A gente nem sabia o que o outro ia falar, era tudo muito espontâneo. Foi uma super escola, fiz grandes amigos."

Para os próximos meses, Cláudia Mauro já tem muito trabalho planejado. A atriz prepara o monólogo O Tempo que Existe em Mim, finaliza a escrita de uma peça que terá o marido, Paulo César Grande (66) no elenco, e grava a nova temporada de Reis (RecordTV) —trabalho que também tem o amado como um dos atores envolvidos.

"Voltei à Record para fazer Reis, e o Paulo César vai fazer também essa temporada. Acho que não nos encontramos [em cena], mas, depois de quase 20 anos, estamos juntos no mesmo produto. A última novela que fizemos foi Páginas da Vida, em 2006", completa a atriz, que também lançou uma linha de vestidos para dança na marca Dance to Fly.

