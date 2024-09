Cintia Abravanel faz primeira aparição pública após falecimento de Silvio Santos

Cintia Abravanel prestigiou a peça dirigida e protagonizada por Tiago Abravanel, marcando sua primeira aparição pública desde a morte de Silvio Santos

Na noite de segunda-feira, 9, Cintia Abravanel fez sua primeira aparição desde o falecimento do pai, Silvio Santos. Sendo a irmã mais velha da família Abravanel, ela prestigiou o filho, Tiago Abravanel, na estreia para convidados da peça "Hairspray" no teatro Renault, em São Paulo.

Protagonista e diretor do espetáculo da Broadway, Tiago recebeu o carinho da mãe, que esteve à frente do Teatro Imprensa por muitos anos. Cintia apostou em um look monocromático verde e o neto do comunicador optou por uma calça jeans e uma jaqueta cheia de broches.

Confira as fotos:

Nas redes sociais, Cintia expressou forte orgulho pelo trabalho do filho. "Estou transbordando de orgulho pelo trabalho incrível da equipe de produção e pelo talento brilhante do elenco! Ver esse sonho se transformar em uma realidade tão linda é indescritivelmente maravilhoso! Meu filho @tiagoabravanel e filha @ligia.abravanel estou muito orgulhosa desse trabalho impecável de muito dedicação, a mamãe ama muito vocês! Parabéns a todos os envolvidos!! VIVA HAIR SPRAY", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cintia Abravanel (@cintiaabrava)

Cintia Abravanel abre o jogo sobre relação com o pai

O apresentador Silvio Santos faleceu no dia 17 de agosto, aos 93 anos. O famoso comunicador deixou seis filhas: Cintia, de 61 anos, e Silvia, de 53, frutos do seu primeiro casamento com Cidinha. E Daniela, de 48 anos, Patrícia, de 46 anos, Rebeca, de 43, e Renata, de 39, com Íris Abravanel.

A primogênita Cintia participou do podcast O Pod É Nosso Saúde e abriu o jogo sobre a relação com o pai. "Eu fui criada longe dele. Eu fui criada pela mãe da minha mãe. E aí, claro, adolescente, 'aborrecente', então para mim foi difícil. Era a vó Gina. E aí passei mais a minha vida com a família da minha mãe, com o Tio Mário, a Tia Francisca. É horrível falar isso, mas eu acostumei a ficar longe do meu pai", disse ela.

No entanto, após uma surpresa eles se aproximaram mais. "Meu pai foi para Orlando, e aí eu liguei para a Daniela. Acho que era aniversário dele, não sei... Dia dos Pais... E falei: 'Vamos ver o papai?'. E ela: 'Vamos!'. Quando foi ver, as seis se enfiaram em um avião. E ele quase matou a gente, porque estavam as seis no mesmo avião. 'Se cair o avião, morre todo mundo!'. Aí a gente falou: 'Você vai escolher qual filha que vai morrer?'", relembrou ela.