Filha de Silvio Santos abre o jogo sobre relação com o pai: 'Foi difícil'

Cintia Abravanel foi bem sincera e abriu o jogo sobre sua relação com o pai Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto aos 93 anos

O apresentador Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos. O famoso comunicador deixou seis filhas: Cintia, de 61 anos, e Silvia, de 53, frutos do seu primeiro casamento com Cidinha. E Daniela, de 48 anos, Patrícia, de 46 anos, Rebeca, de 43, e Renata, de 39, com Íris Abravanel.

A primogênita Cintia participou do podcast O Pod É Nosso Saúde e abriu o jogo sobre a relação com o pai. "Eu fui criada longe dele. Eu fui criada pela mãe da minha mãe. E aí, claro, adolescente, 'aborrecente', então para mim foi difícil. Era a vó Gina. E aí passei mais a minha vida com a família da minha mãe, com o Tio Mário, a Tia Francisca. É horrível falar isso, mas eu acostumei a ficar longe do meu pai", disse ela.

No entanto, após uma surpresa eles se aproximaram mais. "Meu pai foi para Orlando, e aí eu liguei para a Daniela. Acho que era aniversário dele, não sei... Dia dos Pais... E falei: 'Vamos ver o papai?'. E ela: 'Vamos!'. Quando foi ver, as seis se enfiaram em um avião. E ele quase matou a gente, porque estavam as seis no mesmo avião. 'Se cair o avião, morre todo mundo!'. Aí a gente falou: 'Você vai escolher qual filha que vai morrer?'", relembrou ela.

Objeto inusitado

Neto de Silvio Santos, o pequeno Pedro, de nove anos, comoveu seus familiares durante a missa de sétimo dia do empresário e apresentador, que ocorreu na sinagoga Ohel Yaacov, no Jardim Paulista, em São Paulo, na segunda-feira, 26. Filho da apresentadora Patrícia Abravanel e do ex-ministro Fábio Faria, o pequeno dedicou ao avô um troféu conquistado em um torneio de tênis infantojuvenil realizado no mesmo dia.

Por meio das redes sociais, Fábio Faria contou detalhes do momento. "Pedro ganhou o torneio da Federação 11 anos. Tem 9 anos mas quis jogar uma categoria acima e no final chorou de emoção porque ganhou o troféu para o Vovô Senor", iniciou o empresário.

"Ele sempre perguntava para o Pedro sobre o tênis e sempre queria saber dos campeonatos. Pedro hoje quase não entrou na quadra na final porque estava muito emocionado porque ia terminar o jogo e já teríamos a missa de 7° dia do Vovô Senor na Sinagoga e agora está levando o troféu para ele", detalhou.