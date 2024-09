Christian Figueiredo lembra começo de amizade com Viih Tube: '10 anos atrás'

Durante evento de lançamento do livro Tô grávida! O que a gente faz agora?, de Viih Tube e Eliezer, Christian e Zoo comentaram sobre amizade com o casal

Na última terça-feira, 3, Viih Tube (24) e Eliezer (34) lançaram o livro Tô Grávida! O que a Gente faz Agora?, onde cada um conta sobre a vivência e dá dicas para o momento único de gerar e criar uma criança. Durante a festa de lançamento, que contou com alguns famosos e amigos da família, Christian Figueiredo (30) e sua esposa, Zoo (31), comentaram sobre a proximidade com o casal e o youtuber aproveitou para relembrar o começo da amizade com Viih: "10 anos atrás".

Zoo, conhecida por seu trabalho como cantora, youtuber e modelo, compartilhou que ela e o marido estão muito felizes em acompanhar mais uma gravidez da Viih, que está esperando Ravi, novo irmão da pequena Lua, de um ano e quatro meses.

"A Viih já se mostrou uma mãezona com a Lua e a gente está muito feliz de estar com ela nesse momento. Hoje, viemos prestigiar nossos amigos, que sempre estão aí fazendo o maior sucesso com tudo o que eles fazem e são muito dedicados", disse Zoo, mãe de Gael (5) e Nikki (3).

A amizade entre os casais, como revelou Zoo, se estreitou pelas crianças: "A gente está super próximo agora também pelas crianças, estamos construindo um relacionamento familiar, né? Tá sendo bem legal". Apesar de estar se intensificando, a relação já é antiga.

Christian conta que conheceu Viih Tube em 2014, na época em que ambos eram grandes sensações do YouTube, e estar acompanhando o crescimento pessoal dela o alegra: "Ver ela constituindo família agora, envolvendo a família em projetos, em coisas que a gente tá vendo aqui de perto, é tudo muito incrível", comentou.

Mamãe Viih e papai Eli

A ideia para lançar Tô Grávida! O que a Gente faz Agora? veio de Eliezer, que, ao relatar suas experiências como pai de primeira viagem na internet, percebeu que os homens dificilmente se associavam com esse momento importante da família.

"Pensei em fazer um livro para ser uma ferramenta, para ajudar os casais que estão na mesma situação em que a gente estava, já que é muito comum essa questão de você ficar com uma pessoa, rola a gravidez e de repente é isso, tem uma família, vai ter uma criança", explica Eliezer.

O objetivo era não só contar uma história bonita de uma família feliz, mas gerar um relato real do processo: "Contar o meu processo individual, de um cara que não queria ser pai, em me tornar pai e ela, uma mulher, se tornando mãe".

Parceiros, Viih logo topou, contribuiu com novas ideias e eles se lançaram de cabeça no novo projeto. No livro, além de dar dicas sobre momentos-chave para mamães e papais de primeira viagem, Viih conta sobre as tentativas para engravidar do segundo filho, Ravi, e vai desde as frustrações pela demora até o momento de compartilhar com o público a novidade.

"A gente conta da fase tentante, da fase de contar para o público e até do momento que escolhi postar e porque", disse. "Acho que é bem legal ler, que com certeza vai dar para entender um pouco melhor de tudo", convida a influencer.