Chico Moedas recria foto com influenciador após ser apontado como affair de Fiuk

Após ser apontado como affair de Fiuk, Chico Moedas entra na brincadeira e recria foto em clima de romance com Diogo Defante

Recentemente, Fiuk causou ao publicar uma foto em clima de romance com um suposto affair. Embora tenha revelado que se tratava de uma cantora, Chico Moedas foi apontado como o possível romance do cantor. Agora, ele decidiu brincar com os rumores ao recriar a polêmica foto, desta vez em clima de ‘intimidade’ com o influenciador Diogo Defante.

Para quem não acompanhou, Fiuk compartilhou um clique em que aparece posando no espelho e dando um ‘cheiro no cangote’ de seu novo romance. Na imagem, a figura misteriosa aparece de costas, e o único detalhe visível é que a pessoa usa uma camiseta preta, tem cabelo raspado e descolorido e não possível identificar seu gênero.

Logo, os seguidores brincaram que Fiuk estaria vivendo um affair com Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, que também tem o mesmo estilo de cabelo. Em resposta às brincadeiras, o investidor decidiu recriar o registro com o influenciador e humorista Diogo Defante: “Perdeu Fiuk”, ele declarou em suas redes sociais.

Nos comentários, Fiuk decidiu participar da piada: “Não acredito irmão. Era para ser eu”, ele declarou. Claro que a brincadeira também divertiu os internautas, que também deixaram recados: “Chico não pode ver um banheiro, que isso”, um seguidor comentou e relembrou os rumores de que o investidor teria traído a cantora no banheiro de um bar.

Afinal, quem é a affair de Fiuk?

Após gerar diversas especulações nas redes sociais, Fiuk confirmou que a mulher de costas na foto que ele havia publicado é a cantora Clau. Na tarde desta quarta-feira, 16, o filho de Fábio Jr. voltou às redes sociais para compartilhar uma nova imagem, desta vez beijando a artista, que aparece de frente e é possível identificá-la.

Ana Cláudia Scheffer Riffel, mais conhecida como Clau, é uma cantora gaúcha que ganhou destaque após viralizar nas redes sociais. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, ela compartilha seu dia a dia e também suas canções. Além disso, Clau possui parcerias com diversas celebridades e já ficou conhecida como 'pupila de Anitta'.