Chico Moedas fala sobre traição em namoro com Luisa Sonza: 'Fui indelicado'

Ex de Luisa Sonza, o influenciador Chico Moedas admitiu ter 'cometido um erro' ao comentar sobre traição em namoro com a cantora

Ex-namorado de Luisa Sonza, o influenciador e youtuber Chico Veiga, mais conhecido na internet como Chico Moedas, rompeu o silêncio e falou publicamente sobre o término com a cantora, ocorrido em setembro de 2023. Na época, a artista anunciou no programa 'Mais Você', da TV Globo, que estava colocando um ponto final na relação após uma traição do então companheiro.

Em entrevista ao 'Cortes do Tropa Mainstreet', publicada nas redes sociais no domingo, 28, Chico comentou a respeito de seu antigo namoro com a famosa. Ao ser questionado se havia se entregado à Luisa durante o relacionamento, o amigo do streamer Casimiro Miguel prontamente respondeu que sim e admitiu ter errado com a cantora.

"Eu me entreguei. É isso, é indelicado. Po***, é uma m*rda, não gosto de falar dessa po***. Que bagulho horroroso. Sim, cometi um erro", iniciou ele. "Não tem o que falar, porque é indelicado. Eu que já fui indelicado, não fui legal. Acho que não vale a pena ser mais indelicado", continuou.

Em seguida, sem entrar em muitos detalhes, Chico Moedas lamentou o erro e ressaltou que não adianta falar muita coisa. "A vida também é a gente se decepcionar. A vida é, infelizmente, a gente ter que lidar com as coisas da vida. Tudo que eu falo é uma m*rda, não posso mais falar po*** nenhuma", concluiu ele.

Para quem não acompanhou, Luisa Sonza assumiu publicamente o affair com Chico Veiga em julho de 2023. Em setembro, durante participação ao vivo no programa matinal de Ana Maria Braga, a artista revelou que não estava mais em um relacionamento após descobrir uma traição do ex.

Ex de Luísa Sonza fala sobre fama após exposição de traição

O influenciador digital Chico Moedas abriu o jogo sobre a fama que adquiriu após ter o seu término conturbado com a cantora Luisa Sonza exposto ao público. Em participação do podcast PodPah, apresentado por Igão e Mítico, ele confessou que sua vida ficou maluca após a relação.

"O que me pega assim, por isso que fica difícil responder, é porque afeta muito quem está em volta. Isso é horroroso, só tem um sentimento, é horroroso", confessou Chico, que ainda falou sobre a fama de mulherengo que adquiriu ao ter sua infidelidade exposta a todos; confira mais detalhes!