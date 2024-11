Cezar Black se emociona em relato sobre saúde de seu cachorro: 'Peço que orem'

Durante desabafo, o ex-BBB Cezar Black revelou que Rocco, seu cachorro de estimação, está com suspeita de câncer nos ossos

O influenciador digital Cezar Black usou as redes sociais na segunda-feira, 18, para compartilhar com o público atualizações sobre o estado de saúde de Rocco, seu cachorro de estimação. Por meio de um vídeo, o ex-participante do BBB 23 explicou que o pet realizou um exame de biópsia após suspeita de câncer nos ossos.

Durante o relato, Cezar contou que está bastante abalado com a notícia e tem dedicado boa parte de seu tempo aos cuidados de Rocco. O animalzinho, que vive ao seu lado há cerca de 10 anos, conquistou os internautas durante o confinamento do famoso no reality show da TV Globo.

"Não estou preparado ainda para essa conversa, mas acho que devo a vocês uma satisfação, por todas as pessoas que seguem e amam o Rocco. Ele vinha há alguns dias mancando, com muita dificuldade para andar. Fizemos uma consulta com o veterinário e começamos a dar medicações para ele, porém, sem sucesso na recuperação", iniciou Cezar, bastante emocionado.

Em seguida, o influenciador explicou que o cachorro de estimação passou por exames que indicaram suspeita de um câncer ósseo. "Foi aí que começou meu desespero, minha angústia. Não estou preparado para viver sem o Rocco, ele é muito importante na minha vida. Não estou preparado para perder o meu filhote, por isso que eu tenho protelado muito para falar sobre isso", disse.

"Fizemos [o exame] logo na mesma semana, a gente fez uma biópsia desse tecido ósseo, saiu o resultado no final da semana passada e o resultado veio inconclusivo", continuou Cezar Black. De acordo com o ex-BBB, o veterinário segue investigando o caso de Rocco para descobrir o que de fato está acontecendo.

"Isso tem tirado muito o meu sono. O Rocco, ele não está bem, ele está muito tristinho, ele vive mais acamado, ele está desanimado, e isso me destrói por dentro, então é por isso que também não estou conseguindo ficar tão bem. Peço muito para vocês que orem pelo Rocco, eu peço muito para vocês que desejem melhor ao nosso filhote. Ele é um animal incrível, não faz mal a ninguém, é só amor", finalizou o famoso.

