Ticiane Pinheiro lamenta dois anos do acidente trágico que tirou a vida da sogra

Dois anos após o trágico acidente que tirou a vida de sua sogra, Ticiane Pinheiro lamenta a perda e fala sobre a saudade da mãe de César Tralli

Nesta quarta-feira, 9, Ticiane Pinheiro emocionou seus seguidores ao relembrar os dois anos do trágico acidente que tirou a vida de sua sogra, Edna Tralli, mãe de César Tralli. Em suas redes sociais, a apresentadora desabafou sobre a saudade que sente e lamentou a perda da familiar, que faleceu após ser vítima da queda de um avião em 2022.

Nos stories do Instagram, Ticiane relembrou o dia difícil para a família e resgatou algumas fotos antigas ao lado de Edna. Entre os registros, a apresentadora destacou um momento especial em que a sogra aparece brincando com sua neta, Manuella Pinheiro Tralli, que ainda era bem pequena na época em que o acidente aconteceu.

Na legenda, Tici abriu o coração e se declarou para a sogra, refletindo sobre os ‘dois anos de saudade’ “Dois anos sem você, sogrinha linda”, a apresentadora relembrou como costumava chamar Edna. É importante destacar que a mãe do jornalista faleceu após sofrer a queda de um avião de pequeno porte em Paranapanema, no interior de São Paulo.

Na época, Cesar Tralli lamentou o acidente e se despediu da mãe com um texto emocionante em suas redes sociais: "Minha mãe Edna se despede de nós abruptamente aos 74 anos. Estava jovem. Feliz. Apaixonada. Voando -literalmente- com seu namorado Euclides, que foi piloto profissional na aviação civil por 36 anos”, ele detalhou.

“Outra perda irreparável também. Eu gostava demais dele. Se eu puder continuar honrando o legado da minha mãe, isso já me trará muito conforto. É o que eu verdadeiramente busco. Aproveite muito mãe seu reencontro com a Gabi. Faça o que ela tanto amava: dançar. Dancem felizes aí com os anjos”, Tralli lembrou que também perdeu a irmã caçula, Gabi.

Cesar Tralli diz como recebeu a notícia da morte da mãe:

Em 2022, a mãe de Cesar Tralli faleceu ao lado do namorado quando o avião de pequeno porte em que estavam caiu. Recentemente, o jornalista relembrou como recebeu a notícia da morte dela. Em um vídeo no Instagram, ele contou como superou a dor do luto e como recebeu a notícia do acidente aéreo que tirou a vida de sua mãe.

“Eu me lembro como se fosse ontem. Um domingo à tarde, dia 9 de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou e eu estava na cozinha com a minha filha pequena e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. Aquilo para mim foi um choque porque eu tinha falado com ela de manhã”, disse o jornalista.