Cesar Tralli emociona ao se declarar para Helô Pinheiro: 'Sogra amada'

Casado com Ticiane Pinheiro, Cesar Tralli emociona ao mostrar todo seu amor e admiração por Helô Pinheiro; veja a homenagem

O apresentador Cesar Tralli comoveu ao fazer uma homenagem cheia de amor para a mãe de sua esposa Ticiane Pinheiro, Helô Pinheiro. Neste sábado, 19, o jornalista postou um vídeo se declarando para a eterna Garota de Ipanema e chamou a atenção com o carinho verdadeiro.

Falando da importância da sogra em sua vida, o genro comoveu os internautas ao mostrar como é a relação deles. Cesar Tralli então falou que ama a mãe de sua amada e que ela é muito especial, agradecendo sempre que ela existe em sua vida.

"Você já disse hoje “Eu Te Amo” para alguém muito especial? Minha homenagem sincera à minha sogra. Um privilégio infinito tê-la na minha vida. Muito obrigado por existir, sogra amada. Eu vejo flores em você", escreveu o famoso ao exibir o momento admirável.

É bom lembrar que Cesar Tralli é casado com Ticiane Pinheiro desde 2017 e eles tiveram uma filha, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos. Recentemente, a apresentadora falou sobre sua relação com o amado e revelou se ele tem defeitos e como fazem para arranjar tempo para namorar, já que ambos têm uma rotina intensa de trabalho.

