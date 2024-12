Cauã Reymond lamenta morte da avó: 'Sem você eu não estava aqui'

'Obrigado por tudo', disse o ator Cauã Reymond ao comunicar os seguidores das redes sociais sobre a morte de sua avó, aos 99 anos

Cauã Reymondusou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua avó.

No feed do Instagram, o ator publicou uma foto em que aparece criança ao lado de sua avó, que tinha 99 anos, e agradeceu por tudo que ela fez por ele. "Descansa em paz, vovó. 99 anos de muita luta e amor", começou o texto.

"Sem você eu não estava aqui. Obrigado por tudo e mais um pouco. Te amo", completou o artista, acrescentando um emoji de coração.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de apoio para Cauã neste momento difícil. "Sinto muito", disse a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Meus sentimentos, Cauã", escreveu uma seguidora. "Deus conforte seu coração", falou outra. "O amor é eterno, descanse em paz. Meus sinceros sentimentos", comentou uma fã.

Confira:

Cauã Reymond encanta seguidores ao abrir registro com a filha

O ator Cauã Reymond usou as redes sociais para reunir registros das coisas que fez nos últimos dias. Entre as fotos compartilhadas no Instagram, o artista encantou os seguidores com momento descontraído ao lado da filha, Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera.

"Meus dias estão assim", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos registros, além de posar com a filha em uma jacuzzi, Cauã surgiu em momentos de lazer com os animais de estimação, na celebração de aniversário da atriz Taís Araujo, aproveitando uma trilha e se alimentando de forma saudável. Veja a publicação!

