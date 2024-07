Cauã Reymond encanta ao postar foto rara com a avó e a tia

Cliques raros! Cauã Reymond encanta ao mostrar visita que fez para a avó e a tia; ator falou sobre a oportunidade de revê-las

O ator Cauã Reymond encantou ao compartilhar um clique raro de sua intimidade com a família. Nesta terça-feira, 30, o famoso postou um registro com a tia e a avó. O famoso então comentou um pouco sobre o encontro especial.

Ao lado das senhoras, o galã surgiu sorridente e falou sobre a oportunidade de tê-las ainda. Cauã Reymond apareceu com a tia e apenas segurando a mão da avó. Ele falou sobre a alegria de ter recebido muito carinho ao visitá-las.

"Hoje foi dia de rever essas lindezas. Ganhei muitos abraços da minha tia e de mãos dadas com minha vó, senti todo amor que ela ainda pode emanar. Visita cheia de afeto e sabedoria", disse sobre o momento especial.

Nos últimos dias, surgiu o boato de que o namoro do ator teria chegado ao fim. Até o término de seu casamento com Maria Goldfarb, Cauã Reymond não havia assumido nenhum romance publicamente. Contudo, saiu a notícia de que o galã não estaria mais com uma dentista.

Aparentemente solteiro, o ator teria uma lista de exigências para namorar com alguém. Seguidor de uma vida saudável, ele exibiu sua janta de Dia dos Namorados e impressionou com seu foco na dieta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond surpreende ao mostrar passeios de viagem de férias com a filha

O ator Cauã Reymond curtiu uma viagem pelo Uruguai com sua filha com Grazi Massafera, a jovem Sofia, de 12 anos. Nos últimos dias, o famoso postou um vídeo revelando o que fizeram por lá e surpreendeu ao mostrar que optou por algo mais ligado à natureza para curtir com a herdeira.

Apesar de ter uma filha adolescente, o galã apostou em uma viagem para um local mais pacato e com paisagem bem natural. Cauã Reymond então mostrou que curtiram um passeio a cavalo na praia e desfrutaram da beleza do lugar com animais, mar e muito verde. Veja registros do momento aqui.