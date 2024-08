Catia Fonseca revela susto em saúde de Mamma Bruschetta: 'Quase não voltou'

Amiga pessoal de Mamma Bruschetta, Catia Fonseca contou que a apresentadora sofreu quatro paradas cardíacas

A apresentadora Catia Fonseca surpreendeu os telespectadores na quinta-feira, 29, ao revelar que passou por um grande susto com Mamma Bruschetta no passado. Durante o programa 'Melhor da Tarde', da Band, a comunicadora recordou o momento em que a amiga pessoal precisou ser levada às pressas ao hospital devido a dores no peito.

Durante uma pauta médica sobre obesidade, Catia contou que socorreu Mamma logo após ela realizar uma cirurgia para colocar um balão gástrico. "Depois que ela pôs o balão, teve um dia que ela tomou refrigerante, olha que é uma coisa boba, gente", iniciou ela.

"Um dia ela tomou um refrigerante e o doutor falou que não podia, porque é um gás. Ela começou a sentir uma dor no peito. Ela ainda tem um problema em uma válvula do coração, que quando chega de emergência no hospital e faz um exame cardiológico, parece que ela está tendo infarto", continuou Catia Fonseca.

++ Mamma Bruschetta se emociona e fala sobre morte de Silvio Santos: 'Muito doído'

Em seguida, a apresentadora relatou que os médicos quase fizeram uma intervenção no coração de Mamma. "Iriam abrir o peito dela", disse Catia, explicando que foi responsável por impedir a cirurgia desnecessária na amiga.

Ao longo da conversa com especialistas, a famosa ainda relembrou um outro susto na saúde de Mamma Bruschetta, em 2023. "Ela teve um problema sério, que ela foi tentar fazer uma cirurgia e teve quatro paradas cardíacas, quase não voltou da última. Devido ao peso, tem uma pressão no coração, que para de bater", contou.

"Ela podia nem ter sobrevivido a isso", acrescentou Catia Fonseca, explicando que assim como ela, diversos outros amigos de Mamma a incentivam no processo de emagrecimento por questões de saúde.

Vale lembrar que, em junho deste ano, a veterana ficou nove dias internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, tratando uma pneumonia e insuficiência cardíaca.

Catia Fonseca revela momento de tensão que passou com Mamma Bruschetta#MelhorDaTardepic.twitter.com/NlDfCpArp7 — Melhor Da Tarde (@melhortardeband) August 29, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mamma Bruschetta (@mammabruschetta)

Mamma Bruschetta desabafa sobre afastamento na Band

Em maio deste ano, Mamma Bruschetta finalmente quebrou o silêncio e falou sobre sua ausência no 'Melhor da Tarde'. A apresentadora, que desapareceu do programa exibido nas tardes da Band desde dezembro do ano passado, decidiu abrir o jogo e confirmar seu afastamento, além de desabafar sobre sua situação incerta na emissora.

Em conversa com o podcast 'Não É Nada Pessoal', comandado por Arthur Pires e Gabriel Perline, Mama explicou o motivo do afastamento. Apesar de não entender muito bem a decisão da emissora, ela contou o que levou ao 'escanteio'; confira mais detalhes!