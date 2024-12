Casamento de Isis Valverde tem mais um padrinho famoso revelado

Em maio de 2025, casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz acontecerá com a presença de vários famosos; mais um padrinho foi revelado

O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz acontecerá em maio de 2025 e os preparativos já estão sendo realizados. A cerimônia, que acontecerá Jarinu, no interior de São Paulo, contará com um time de padrinhos com vários famosos e mais um nome dos escolhidos foi revelado.

Além Thaila Ayala, Renato Góes e Mariana Ximenes , agora, um cantor também fará parte do time. Segundo o site da Quem, o casal chamou o cantor Silva para o momento. O artista é grande amigo do noivo.

Prestes a se casar com o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, a atriz, que já é mãe de Rael Valverde Resende, revelou em uma entrevista que seu vestido de noiva não terá nada bufante, mas sim algo mais "básico", o que combina mais com seu estilo. No último domingo, 08, ela recebeu um presente romântico do amado.

Isis Valverde mostra primeira vez na Disney com o filho e os enteados

A atriz Isis Valverde encantou no sábado, 30, ao postar fotos de sua primeira vez na Disney com o filho, Rael Valverde, do noivo, o empresário Marcus Buaiz, e dos herdeiros dele com Wanessa Camargo,João Marcus e João Francisco.

Curtindo os parques em Orlando, nos EUA, a famosa surgiu com looks confortáveis e acessórios de personagem na cabeça. Sorridente e mostrando que estava curtindo cada momento, a artista falou sobre estar pela primeira vez no local.

"Primeira vez onde os sonhos se tornam realidade! Foi mágico e inesquecível", escreveu sobre os passeios que vivenciaram em família.

