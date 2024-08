Casamento cristão: As músicas na festa de Luigi Cesar e Júlia Vieira

Filho do apresentador Cesar Filho, Luigi Cesar se casou em uma festa que seguiu os ensinamentos da religião cristã. Saiba como foi

Um dos casamentos mais falados da semana foi de Luigi Cesar com Júlia Vieira. Ele é filho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely e oficializou sua união com a noiva em uma festa luxuosa em uma fazenda no interior de São Paulo. Antes de sair de lua de mel, Júlia contou uma curiosidade sobre o casamento deles: as músicas cristãs.

Os dois são jovens ativos em uma religião cristã e evangélica e seguem os ensinamentos da igreja. Com isso, eles viveram uma relação respeitosa antes do casamento e também durante a cerimônia e a festa. Os dois são líderes religiosos de jovens em uma igreja e oferecem cursos e cultos com adorações a Jesus. Com isso, o relacionamento deles cresceu com propósito dentro da igreja.

Com isso em mente, eles escolheram o setlist da festa com muito cuidado para respeitarem a religião. Inclusive, eles tocaram músicas religiosas durante a festa. “No nosso casamento não tocou absolutamente nenhuma música com letras promiscuas, imorais, ou que falassem sobre coisas que ferissem nossos princípios. Quando falávamos isso para as pessoas, elas ficavam assustadas. Pois, segundo elas, seria muito difícil fazer uma festa animada sem essas músicas e sem nenhum tipo de álcool. E, adivinha? A festa foi extremamente animada, não ferimos nossos princípios, e o ápice da festa foi um momento que tocaram louvor, os convidados piraram”, disse ela nos stories do Instagram.

Vale lembrar que Luigi e Júlia eram amigos e a relação foi se estreitando até virar um grande amor. Eles estão juntos há três anos e querem construir uma linda família. “Quando você tem certeza de que está casando com o amor da sua vida, que a família está abençoando você e que tem um Deus que cuidou desde o início do relacionamento, o coração não encontra motivos para você ficar nervosa, ter ansiedade e ter medo sobre alguma coisa”, disse a jovem.

Os dois são cristãos e seguem as orientações da igreja evangélica para os relacionamentos amorosos. "Ele me manda flores sem motivo, me elogia na frente de todos, e me fala, em média, 40 'te amo' por dia. Ele esperou quatro meses para me beijar pela primeira vez. Luigi ora por mim mais do que qualquer outra pessoa já orou. Luigi abre a porta do carro e nunca me deixa pagar a conta", disse ela recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por júlia vieira | produtividade & propósito (@juliasaraivavieira)

Os votos de casamento de Luigi Cesar

Nas redes sociais, Luigi Cesar compartilhou um trecho dos votos de casamento que disse para Júlia Vieira no altar. Leia aqui:

"Uma parte dos meus votos para a Ju, no dia 30/07/2024: Uma mulher que desde o primeiro dia que entrou na minha vida, mudou ela por completo. Você até aqui me ensinou e me transformou de tantas formas que é até difícil eu poder colocar em palavras, mas quem está aqui sabe, que o Luigi que começou a namorar com você é um, e o Luigi que você está casando hoje é outro muito melhor, que foi forjado por Deus. E que está pronto para viver uma vida toda ao seu lado. Por isso Julia… Eu como seu marido prometo: Prometo te amar incondicionalmente; Prometo te honrar; Prometo cuidar de você; Prometo ser a sua base; Prometo ser seu melhor amigo; Prometo ser o pastor e sacerdote do nosso lar; Prometo ser um homem segundo o coração de Deus; Prometo ouvir dos céus antes do que da terra; Prometo ser um homem moldado e forjado em Deus. E a promessa que eu vou te falar agora, essa é a maior das promessas: Eu prometo, me colocar na cruz por você… Assim como Jesus se entregou pela noiva amada, eu estaria disposto a me entregar pela minha noiva amada. Assim como Jesus amou, foi fiel, perdoou, exortou, ensinou, e se entregou pela noiva, assim serei eu por você em nossa vida. Um Noivo apaixonado que viverá por você e com você para sempre", escreveu.