Carolina Dieckmann é a cara do pai! Semelhança vira assunto na web

Carolina Dieckmann exibe foto rara do seu pai quando era jovem e os internautas ficam em choque com a semelhança física entre os dois

A atriz Carolina Dieckmann deixou os fãs boquiabertos ao revelar a semelhança física entre ela e seu pai. Nesta quinta-feira, 14, ela relembrou uma foto de quando o pai era jovem e os internautas ficaram surpresos com o quanto ela se parece com ele.

Na foto, o pai de Carolina apareceu quando era jovem e os fãs repararam que ela herdou os mesmos traços do pai nos olhos, nariz e boca. Nos comentários, os internautas escreveram: “Incrível a semelhança”, “Idêntico a você”, “Igual!” e “Você é a cópia do seu pai”.

Na legenda do post, Dieckmann celebrou o aniversário do pai. "Quem vocês acham que é esse jovenzinho da foto??? Pra mim, parece um AI, uma versão minha adolescente e masculina... e talvez até seja meio isso, mas essa aí veio bem antes de mim. Esse é meu pai, que faz 75 hoje", disse ela.

E completou: "Quando penso o que falar dele, e acho que já escrevi aqui um milhão de vezes isso, a primeira coisa que me vem é alegria. Meu pai é um sujeito alegre, sempre foi. Depois, pensando nele como pai, ele continua sorrindo, muito embora nas minhas lembranças infantis, ele apareça muito bravo também. A vida é mesmo feita de contrastes; e hoje, a braveza dele é como essa primeira foto, antiiiiiiiga e granulada. Ultimamente, meu pai têm sorrido muito mais... e que bom seria se a vida fosse sempre assim: mais leve e feliz a cada dia. Te amo, pai. Feliz aniversário, cada vez mais...".

Novo visual de Carolina Dieckmann

No início de novembro, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para mostrar a nova mudança em seu visual. Ela deixou o cabelão para trás e surgiu com os fios mais curtos e repicados. As novas madeixas são para a sua personagem no filme (Des)controle, em que ela interpretará a protagonista, Kátia Klein.

"Me preparando pra ser outra... Vem com tudo, Katia Klein!!!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores capricharam nos elogios. "Sempre linda, vai arrasar", disse um. "A mulher mais linda que eu já vi", ressaltou outro. "Ficou mais linda!! Adorei essa cor", escreveu mais um.