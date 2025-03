Carol Castro compartilha decisão após a morte do pai: 'Tomei coragem'

A atriz Carol Castro usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 7, para compartilhar uma decisão sobre sua vida pessoal

A atriz Carol Castro usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 7, para compartilhar uma decisão sobre sua vida pessoa l. Em seu perfil, ela mostrou que "tomou coragem" para arrumar as coisas de seu pai, o ator Luca de Castro, que faleceu aos 70 anos de idade em dezembro de 2023.

"Isso aí é a mala das coisinhas do meu pai. As peças que ele fez, guardava todos os programinhas", disse a artista, que completou na legenda: "Tomei coragem e comecei a arrumar as coisas do meu falecido papito... Ai, ai."

Carol Castro arrumou as coisas do falecido pai -Foto: Reprodução/Instagram

Carol Castro homenageou o pai

Na época do falecimento, Carol Castro fez uma homenagem especial nas redes sociais. Ela relembrou a trajetória do pai nas artes e como professor. E também falou sobre o amor que sente por ele. Luca de Castro atuou em algumas novelas na TV, como Ciranda Cirandinha, Direito de Amar, A Próxima Vítima, O Profeta e Império.

Ele também esteve no elenco da série Detetives do Prédio Azul, do Gloob, e também teve uma longa carreira no teatro. Ele foi um dos fundadores da Cia. Teatro do Nada e foi professor de interpretação em uma universidade.

Em sua homenagem nas redes sociais, Carol Castro relembrou a última foto deles juntos e fez uma legenda carinhosa. "Nossa última foto juntos. Ele com o meu óculos emprestado pq esqueceu o dele. Ele com a camisa que eu dei e comprei uma igual pra usarmos juntos. Não acredito que não deu tempo! Ele na apresentação da netinha caçula tão amada. Todo orgulhoso. Se recuperando da cirurgia no joelho e outros sustos. Feliz que sua perna tava ficando “tinindo” como ele dizia. Minha referência. Pedaço imenso de mim. Meu melhor amigo. Entre amigos, eu era a “Luquinha” e ele o “Carolzão”. Não sei o que pensar. Me faltam palavras…é muito. Muito. Como ele também amava falar: Obrigado. Desculpe. Parabéns. “Filha, isso resolve tudo.”", disse ela.

Veja a publicação: