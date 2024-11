Carol Barcellos faz rara aparição pública com o namorado, Marcelo Courrege

Discretos, o casal de jornalistas Carol Barcellos e Marcelo Courrege fizeram rara aparição juntos em evento realizado em São Paulo

A jornalista Carol Barcellos, que está prestes a retornar à TV no canal Times CNBC, marcou presença no evento de lançamento da emissora na sexta-feira, 1, em São Paulo. Após deixar o comando do bloco esportivo do 'Bom Dia Brasil', da TV Globo, a profissional apresentará um programa voltado para o lifestyle.

Quem também esteve presente no lançamento da CNBC foi o jornalista Marcelo Courrege, namorado de Carol. O comunicador fez questão de acompanhar a amada no início da nova jornada de sua carreira profissional.

Ao longo do evento, Carol Barcellos e Marcelo Courrege posaram abraçados para os fotógrafos no local. Discretos, o casal, que enfrentou uma polêmica ao assumir a relação no início deste ano, optou por viver o romance longe dos holofotes e fazem raras aparições juntos, inclusive nas redes sociais.

Em entrevista ao jornalista Matheus Baldi, do 'GlowNews', a jornalista falou um pouco sobre atuar em outras áreas além do esporte. "Tô querendo um recomeço, to querendo novidade, tô querendo aprender. É um projeto para fazer um programa de lifestyle, então, de alguma forma o esporte deve estar presente ali na aventura", disse ela.

"Talvez, eu fale de esporte também, mas numa outra pegada, falando de negócios. Mas, no programa vai ter viagem, aventura, [vou] contar história de pessoas que exploram o Brasil e o mundo. Falar de gastronomia", completou Carol Barcellos.

Confira as fotos de Carol Barcellos e Marcelo Courrege em evento:

Carol Barcellos - Foto: Araujo / Agnews

Carol Barcellos e Marcelo Courrege - Foto: Araujo / Agnews

O romance de Carol Barcellos e Marcelo Courrege

Para quem não se lembra, Carol Barcellos e Marcelo Courrege passaram a manter total discrição sobre o relacionamento desde que assumiram o romance e se tornaram um dos assuntos mais falados das redes sociais. Isso porque o repórter era casado com Renata Heilborn e a jornalista foi madrinha de casamento deles, além de ser considerada amiga da noiva.

Porém, eles se separaram e, quando ele assumiu a nova relação, a ex-mulher contou que ele a teria traído com a jornalista: "Meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento", Renata afirmou em uma carta aberta em suas redes sociais.

Por outro lado, Carol Barcellos negou a declaração da antiga amiga, Renata: "A história não é essa. Muitas mentiras, triste", a jornalista afirmou em uma breve declaração ao Portal Leo Dias. Desde então, ela e Marcelo Courrege preferem evitar a exposição e viver o relacionamento longe dos holofotes e não voltaram a se manifestar sobre o assunto.

