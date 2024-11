Carmo Dalla Vecchia explica decisão que o fez tornar seu casamento público

O ator Carmo Dalla Vecchia abriu o jogo sobre seu casamento apenas 15 anos depois e explicou o motivo: “Se você falar, não vai ter trabalho”

Carmo Dalla Vecchiaé o convidado de Ronnie Von no ‘Companhia Certa’, da RedeTV!, desta segunda-feira, 04, que será exibido às 23h15. Casado há 18 anos com o dramaturgo João Emanuel Carneiro, o ator relembrou o momento em que decidiu tornar o relacionamento público, em 2021:

“Resolvi falar sobre o assunto porque depois de muito tempo de psicanálise, da minha prática budista, depois de uma pandemia, depois de ter perdido meu melhor amigo, já estava questionando há um certo tempo, queria falar sobre o assunto e trazer representatividade para outras pessoas”.

“Nunca escondi de qualquer pessoa que minimamente me conhecia, mas isso não era alvo de um grande público, mesmo porque, no tipo de personagem que fazia, eu não era aconselhado a falar. De uma forma mais clara: ‘Se você falar, não vai ter trabalho mais’. Aí chegou um determinado momento em que pensei: ‘Não quero pagar esse preço, acho que a melhor coisa que tenho no mundo para ser sou eu mesmo’”, declara o convidado, que, ao lado do marido, também é pai de Pedro, de 5 anos.

O ator que soma duas décadas de trajetória nas telinhas, também revelou durante o programa que sonhava em seguir carreira nas passarelas. “Na verdade, sou um modelo frustrado. Não queria ser ator, queria ser modelo, mas, como não dei certo como modelo, me tornei ator porque foi mais fácil para mim”, explica.

“Não conseguia trabalhar como modelo, todo comercial que pegava era para a televisão, com texto, então de alguma forma, a coisa já foi sendo direcionada para interpretação e imagem, mas meu sonho mesmo era ter feito passarela, viajado o mundo inteiro e ter sido fotografado”, completa ele, que participou de novelas como ‘Cobras & Lagartos’ (2006), ‘Império’ (2014) e ‘Cara e Coragem’ (2022).

Carmo Dalla Vecchia confessa que tinha receio em ser pai

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Carmo Dalla Vecchia contou que precisou enfrentar o preconceito contra homossexuais para realizar o sonho da paternidade. Ele disse que recebia recado de pessoas próximas alertando sobre ataques que o filho, Pedro, poderia sofrer na rua. Vale lembrar que o menino é fruto de seu casamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro.

"A gente tinha receio, mas eu comecei a observar que ao longo de todo o processo, o que as pessoas vinham me falar sobre os medos que poderiam acontecer, eram muito mais, às vezes, manifestação do preconceito individual dessas pessoas que iriam me falar, do que questões que eu queria enfrentar e que fossem questões realmente importantes e preocupantes", afirmou. Leia mais!