Cantora de forró é sequestrada com a família após show em Fortaleza

A cantora de forró Laninha Show e sua família foram sequestrados na madrugada deste sábado, 25, após deixarem uma apresentação em Fortaleza. Eles estavam a caminho de casa quando foram vítimas da ação dos criminosos.

De acordo com informações do portal g1, o crime foi descoberto graças a uma blitz da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Os policiais e os guardas municipais observaram que um carro em atividade suspeita tentou escapar da fiscalização. Duas pessoas foram presas.

A Guarda Municipal de Fortaleza relatou ao portal que, durante a abordagem, "uma mulher e três crianças saíram correndo do carro, enquanto dois homens armados desembarcaram e fizeram menção de atirar contra os agentes". "A vítima relatou que havia sido sequestrada ao sair de uma casa de shows no bairro Aldeota. No veículo, foi encontrado um simulacro de revólver", afirmou a guarda.

Em nota, a equipe de Laninha informou que a cantora e família estão bem. “Foi um momento de muito medo, mas graças a Deus e à rápida ação das equipes de segurança pública, tudo terminou bem. Quero expressar minha mais profunda gratidão aos agentes da ISU, AMC e PRE, que agiram com precisão e coragem, garantindo nossa integridade. Sou muito grata por todo o apoio e profissionalismo demonstrados”, afirmou.

Em razão do susto, alguns compromissos foram cancelados. "Estou me recuperando emocionalmente e priorizando minha saúde e da minha família. Peço a compreensão de todos nesse momento delicado. Porém, quero deixar claro que, a partir da próxima semana, seguiremos com nossa agenda normalmente", complementou. A artista também agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. "Isso tem nos dado força para seguir em frente".

