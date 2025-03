Cantor é assassinado a tiros após apresentação no Peru

O governo decretou situação de emergência após o cantor Paul Flores ser alvo de gangues. O crime aconteceu após um show em San Juan de Lurigancho

Paul Flores, cantor de uma conhecida banda de cúmbia, foi assassinado a tiros enquanto voltava de um show em San Juan de Lurigancho, um distrito no leste de Lima, no Peru, no último domingo, 16. Conhecido como 'El Ruso', o artista de 40 anos estava no ônibus que transportava integrantes da banda Armonía 10, quando o veículo foi abordado por criminosos em uma moto.

Segundo o portal G1, testemunhas contaram que o vocalista foi atingido por pelo menos dois disparos efetuados por "sicários" – como são chamados os assassinos ligados a gangues em vários países da América Latina.

Após o crime, membros da banda revelaram à imprensa peruana que estavam sendo alvo de organizações criminosas que exigiam altas somas de dinheiro para que o grupo continuasse a se apresentar.

Governo decreta situação de emergência após crime

O assassinato de Paul Floref ez com que o governo do Peru decretasse estado de emergência na capital, Lima. Com essa medida, as Forças Armadas estão autorizadas a atuarem em conjunto com a polícia no combate a gangues de criminosos que estão causando uma uma onda de extorsões em praticamente todos os setores da sociedade peruana.

"Foi decidido que, nas próximas horas, será decretado estado de emergência em toda a província de Lima e na Província Constitucional de Callao, com o deslocamento de tropas das nossas Forças Armadas em apoio à Polícia Nacional", anunciou Gustavo Adrianzén, chefe do gabinete ministerial do Peru.

