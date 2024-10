Camila Lobo, professora do Dança dos Famosos, anuncia primeira gravidez

A professora e finalista do quadro Dança dos Famosos 2024, Camila Lobo, está à espera do primeiro filho, que é fruto de seu casamento com Caio Duarte

Tem bebê a caminho! A professora e finalista do quadro Dança dos Famosos 2024, Camila Lobo, que fez par com Amaury Lorenzo, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para anunciar que está à espera do primeiro filho, que é fruto de seu casamento com o modelo e estilista Caio Duarte.

"O amor da nossa vida está a caminho: nosso bombonzinho já tá no forninho! É uma emoção única ver nossos sonhos ganhando vida e nosso amor se multiplicando. Cada detalhe dessa espera é uma pequena magia – a transformação da nossa família, o desenvolvimento do nosso neném, com brilho nos olhos e a certeza de que tudo vale a pena", iniciou ela na legenda.

"Em breve, teremos nos braços aquele pedacinho de nós dois, feito de amor e cuidado, para viver uma vida inteira cercado pelo que sempre cultivamos juntos. Que venha com muita saude, nosso filho(a), estamos aqui prontos e transbordando de amor!!!", complementou.

Nos comentários, os internautas celebraram a novidade. "Como eu te falei quando você me contou: eu celebro essa família linda. E eu previ em sonho, hein?! Que Deus abençoe ainda mais vocês!", escreveu o ator Amaury Lorenzo; "Vai nascer a criança mais linda do mundo", escreveu a atriz klara Castanho.

"Que notícia marr linda Camila! Que Deus ilumine esse reencontro de vocês junto a esse companheirinho de outras jornadas…Concedendo a vcs a sabedoria necessária na missão mais linda que recebemos…", disse outra pessoa.

Veja o vídeo compartilhado:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Camila Lobo (@camilalobo_oficial)

Ex-Chiquititas Aretha Oliveira anuncia que está grávida pela primeira vez

A ex-Chiquititas Aretha Oliveira está grávida! Ela marcou uma geração de crianças ao interpretar a Pata na primeira versão de Chiquititas, do SBT, e acaba de aumentar a sua família. Casada há quase 10 anos com o argentino Sebastián, ela contou que eles vão ter o primeiro filho juntos. Leia mais!