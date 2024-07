Cacau Protásio surpreende ao compartilhar foto antiga com William Bonner

A atriz Cacau Protásio resgatou um registro dos bastidores da novela Avenida Brasil, a novela da TV Globo que fez sucesso em 2012

A atriz Cacau Protásio surpreendeu os internautas nesta terça-feira, 16, ao compartilhar uma foto antiga. Ela resgatou um registro dos bastidores da novela Avenida Brasil, a novela da TV Globo que fez sucesso em 2012.

Na imagem compartilhada, aparece ao lado de Adriana Esteves, a Carminha, e Débora Falabella, que interpretou Nina. Além de William Bonner, que é visto conversando com as três atrizes. Na trama, ela viveu Zezé, do bordão 'eu quero ver, tu me chamar de amendoim', que era funcionária da família de Tufão (Murilo Benício). E muito fiel à patroa, Carminha.

Ela ainda adicionou como fundo da publicação a música Danza Kuduro, de Don Omar e Lucenzo, que fez sucesso na época e foi a canção de abertura da novela. "A legenda vou deixar por conta de vocês", escreveu a atriz.

E os internautas deixaram comentários descontraídos. "Carminha: seu Bonner tudo bem? Tudo o que você viu aqui foi coisa de computador..coisa de efeitos especiais..eu amo elas", disse um. "Vem amendoim!", escreveu outra. ; "Eu quero ver ... Bonner comendo amendoim", disse mais uma. "Uau, aquele rolê aleatório. A melhor novela do universo".

Cacau Protásio comemora benção do papa Francisco: 'Chorava de emoção'

Receber um convite do próprio papa Francisco para viajar ao Vaticano e participar de um encontro com humoristas do mundo todo é algo inusitado e, claro, só acontece uma vez na vida. E foi o que que aconteceu com Cacau Protásio.

! “Eu achei que era uma pegadinha! Eu chorava de emoção. Não quis contar nada para ninguém com medo de dar errado, guardei este segredo a sete chaves”, disse a humorista, que viajou acompanhada do amado, o fotógrafo Janderson Pires.

“Até entrar no avião a minha ficha ainda não tinha caído. O mais legal foi perceber que ele é, de fato, uma pessoa iluminada, gentil, atenciosa, divertida e humana. Percebi que ele se esforçava para fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis. Considero um presente divino”, festejou ela, em papo com CARAS. Leia mais!