No último sábado, 23, Brunna Gonçalves usou as redes sociais para fazer uma declaração apaixonada à Ludmilla. À espera do primeiro bebê, o casal posou em novos registros de uma viagem a Pernambuco, e a dançarina não conteve a emoção.

"Vontade de chorar de emoção vendo essa foto! Minha família que tanto sonhei", declarou Brunna.

Vale lembrar que, além de um post emocionante na web, o anúncio da gravidez foi feito durante o show do Numanice, em São Paulo, no último dia 9. O casal optou por um processo de fertilização in vitro, no qual um óvulo de Ludmilla foi fecundado com o espermatozoide de um doador, e o embrião foi implantado no útero da influenciadora.

Brunna Gonçalves fala da escolha de quem ficaria grávida entre ela e Ludmilla

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público recentemente ao anunciarem que serão mamães,mas a tentativa de engravidar começou há mais de um ano. Segundo a dançarina, foi um período longo e demorado nos Estados Unidos, o que se tornou ainda mais difícil devido a agenda do casal. E a decisão de quem carregaria o bebê foi tomada de forma natural.

"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", detalhou a dançarina em entrevista ao jornal Extra.

Segundo ela, o bebê já começou a ganhar presentes. "A minha sogra já comprou roupinha, meus amigos também. Já estão até botando o bebê para ser flamenguista porque ganhei conjuntinhos do Flamengo, um masculino e um feminino. Vai que são gêmeos? Tem essa probabilidade! Minha sogra falou que sonhou que era uma menina e um menino. Ela bate o pé falando que vai ser assim!", contou.