Kevinho revela noivado com influenciadora em homenagem de aniversário

Após assumir o relacionamento em outubro deste ano, o cantor Kevinho entregou noivado com influenciadora em mensagem de aniversário: "Minha"

Neste sábado, 23, Kevinho surpreendeu os seguidores fãs ao compartilhar que está noivo da influenciadora digital Thaís Pinheiro. O cantor assumiu o relacionamento no dia 11 de outubro deste ano, após mais de dois anos solteiro.

"Feliz aniversário minha noiva! Eu te amo", escreveu o cantor na legenda da publicação.

"É um privilegio enorme viver com você. Eu aprendo e me inspiro, principalmente em como você vive a sua verdade. Você me faz ser muito mais corajosa e capaz. Love u bbzaooo", declarou Thaís nos comentários.

E não faltaram elogios dos fãs. "Esse cara é de uma índole e criação incrível. Sorte da mulher que ficar com ele. Bom filho, bom marido. A regra é clara!", ressaltou uma seguidora. "O casal mais lindo, parabéns", disse outra. "Que casalzão! Felicidades", declarou mais uma.

Quem é a noiva de Kevinho?

No dia 10 de outubro, o cantor Kevinho, que retornou aos palcos recentemente após uma pausa para cuidar da mãe devido a um câncer, surpreendeu o público ao revelar o novo romance.

Por meio de seus stories no Instagram, Kevinho compartilhou uma sequência de fotos e vídeos especiais ao lado da companheira, Thaís Pinheiro. Visivelmente apaixonado, ele aproveitou o momento para se declarar à amada.

"Amor, memórias, carinho, diversão, cuidado, brincadeiras, momentos. Você é tudo isso e muito mais! Obrigada Deus por ter colocado uma mulher maravilhosa dessa em minha vida", escreveu Kevinho na legenda dos cliques. Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre a namorada do cantor?

Estudante de publicidade e influenciadora digital, Thaís Pinheiro soma atualmente mais de 100 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram. Na rede social, a companheira de Kevinho costuma compartilhar registros de seu dia a dia, viagens, além de conteúdos de beleza e lifestyle.

Vale lembrar que Kevinho não assumia um romance publicamente desde fevereiro de 2022, quando anunciou o fim da relação de dois anos com a modelo e influenciadora Gabriela Versiani, atual namorada do cantor Murilo Huff.