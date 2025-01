Internada, Virginia Fonseca impressiona com quantidade de ovos no jantar

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, se submeteu a uma operação para retirar hérnia do umbigo, e também, uma mastopexia nas mamas

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, impressionou seus mais de 50 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram ao compartilhar um registro em que mostra o seu jantar da noite desta terça-feira, 7. Isso porque a loira não deixou a sua dieta de ovos de lado mesmo internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

"O jantar dela", escreveu a influenciadora ao exibir a comida nos stories de seu perfil no Instagram. Na ocasião Virginia comeu um grande filé de frango, salada e 20 metades de ovos cozidos.

Internação de Virginia

Após passar algumas horas sumida das redes sociais, a esposa do cantor Zé Felipe contou aos seguidores que tinha passado por uma cirurgia. "Hoje [dia 6], irei retirar a hérnia do umbigo e vou fazer a mastopexia no meu peito. Falo sempre que depois de três filhos não é mais peito, é teta", divertiu-se Virginia, que é mãe de três Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois e José Leonardo, de três meses.

Virginia também destacou que não fez nenhuma plástica no corpo. "Antes que falem que eu fiz outra lipo, fiz a hérnia umbilical e a mastopexia", destacou.

A apresentadora do Sabadou, do SBT, iniciou a dieta após o nascimento do seu terceiro filho. Virginia não deu detalhes de como é sua alimentação para manter a barriga chapada, mas revelou que come 20 ovos cozidos por dia. O consumo de tanto ovo foi criticado por alguns médicos e nutricionistas, que apontaram que isso traz um excesso de calorias e proteínas.

Confira, abaixo, o registro do jantar de Virginia:

Virginia Fonseca compartilha jantar - Foto: Reprodução/Instagram

Leia também: Médico explica os detalhes de como é a cirurgia que Virginia Fonseca realizou