Lexa deixa barriguinha da gravidez à mostra em aeroporto

Lexa desembarcou com o noivo Ricardo Vianna no Rio de Janeiro e fez questão de exibir a barriguinha da primeira gestação

Nesta terça-feira, 7, Lexa desembarcou no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, ao lado do noivo Ricardo Vianna após passar férias na Suíça.

A cantora optou por um look bem confortável com uma blusa preta curtinha, calça de ginástica e tênis, que deixou ainda mais em evidência a barriguinha da primeira gestação. Lexa e Ricardo serão papais de uma menina, que se chamará Sofia.

Mamãe coruja

A cantora Lexa encantou os seguidores das redes sociais na terça-feira, 31, ao compartilhar novas imagens exibindo sua barriguinha de grávida. Ela está à espera de Sofia, sua filha com o ator Ricardo Vianna.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mamãe de primeira viagem compartilhou um vídeo em que aparece toda sorridente na praia e aproveitou para desejar um feliz ano novo aos seus seguidores e também celebrar o melhor presente que recebeu: sua filha.

"Vem 2025. Eu desejo um 2025 lindo e maravilhoso para as nossas vidas! Que esse ano seja o melhor até hoje vivido! 2025 será o ano de conhecer o maior presente que Deus poderia me reservar, minha filha Sofia. Uma virada de luz e paz para todos! Estou feliz e grata!", escreveu a artista na legenda da publicação.

O post recebeu diversos comentários. "Um ano ainda mais lindo para você", desejou uma internauta. "Esse sorriso de menininha que nada apaga", disse uma seguidora. "Conseguiu ficar ainda mais linda", afirmou outra. "Maravilhosa!!!!! Você merece todo amor do mundo", falou uma fã.

Vale lembrar que Lexa completou cinco meses de gestação no dia 21 de dezembro. Na ocasião, a famosa elegeu um biquíni roxo para curtir o seu dia, deixando a barriguinha à mostra. "Cinco meses da Sofia. Estou ficando barrigudinha", disse a famosa.

Recentemente, a cantora Lexa decidiu compartilhar um episódio tocante ao se emocionar com os presentes dados pela avó para a sua filha, Sofia. A artista mostrou aos prantos, o momento em que abre os embrulhos nos stories do Instagram.

