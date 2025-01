Brunna Gonçalves exibe barrigão em ensaio fotográfico: 'Não para de crescer'

Brunna Gonçalves, que está à espera da primeira filha, realizou um ensaio fotográfico e fez questão de exibir o barrigão da gravidez

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Atualmente, a dançarina está à espera de Zuri, sua primeira filha fruto do seu relacionamento com Ludmilla.

Nesta terça-feira, 28, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas fotos de um ensaio fotográfico. Nas imagens, Brunna surgiu apenas com uma saia branca e cobrindo os seios com a mão, para evidenciar ainda mais o barrigão.

"Baby Zuri não para de crescer", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Você está radiante", disse uma internauta. "A mamãe mais linda do mundo", escreveu outra. "Surreal de tão linda", elogiou uma terceira.

Maternidade

A dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua nova fase de vida: a maternidade. A influenciadora digital, que está à espera da primeira filha com a cantora Ludmilla, está em Miami para começar o enxoval da pequena, que se chamará Zuri.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela falou: "Vou ficar aqui uns dias, depois vou para Orlando fazer o enxoval dessa mini querida que veio mexendo o voo todo. Vocês vão acompanhar tudo, porque também é tudo novo para mim. Não sei nada, mas vou ter pessoas me ajudando".

Em seguida, falou sobre a fase de montar o enxoval da pequena. "Já chegou a etapa do enxoval, daqui a pouco é tempo de parir. Isso me dá um nervoso, estou começando a ficar com medo", detalhou.

Ainda no desabafo, ela relembrou a fase que estava tentando engravidar. "Todo o processo de fertilização, da coleta dos embriões, foi feito aqui. Parece que foi ontem que vivemos tudo isso. Eu e Lud nessa cama pensando: 'Meu Deus, vamos ser mães'. Quando fiz o teste e deu positivo, foi aqui. As injeções... Agora eu volto, meses depois, já com ela gigantesca na minha barriga. Que felicidade! Sou muito grata a Deus por isso e à mamãe Lud por proporcionar todo esse conforto", se emocionou.

