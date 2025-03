A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, diz que não acompanha os comentários negativos sobre seu corpo, a menos que venham de médicos

Nesta sexta-feira, 7, a atriz Bruna Marquezine foi questionada por um repórter no aeroporto sobre as críticas que tem recebido em relação à sua magreza . Na ocasião, a artista foi vista sorridente e, embora seja discreta sobre sua vida pessoal, ela respondeu, sem hesitar, que não se preocupa com comentários sobre seu corpo, a menos que venham de médicos.

“Eu não acompanhei. Não tenho menor interesse de nenhum comentário sobre meu corpo ou de qualquer outra pessoa que não seja de um médico”, encerrou a entrevista, que viralizou nas redes sociais.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabíola Reipert (@fabiolareipert)

Vale destacar que a atriz curtiu a folia na Marquês de Sapucaí, logo após ser convidada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organizadora do Oscar, para comparecer à 97ª edição da premiação em Los Angeles, Estados Unidos.

No tapete vermelho do evento, Bruna foi entrevistada pela Max e compartilhou a emoção de participar da premiação pela primeira vez, especialmente com um filme brasileiro na disputa. “É uma alegria, é uma honra. É tão bonito ver a arte sendo celebrada dessa forma”, comemorou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Bruna Marquezine surge com look despojado e cabelo natural para viagem de avião

Bruna Marquezine foi clicada prestes a embarcar em um vôo nesta sexta-feira, 7. No final da tarde, ela foi flagrada pelos paparazzi circulando pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro.

Sozinha, a atriz levava sua mala e ostentou o seu cabelo natural, que é ondulado, e o look despojado. Para a viagem, a estrela apostou em um modelito com calça jeans rasgada e blusa regata preta. Confira!

Leia também: Bruna Marquezine surge deslumbrante em fotos exclusivas nos bastidores do Oscar