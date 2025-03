Bruna Marquezine conta quem a convidou para o Oscar 2025

A atriz Bruna Marquezine marcou presença na cerimônia da 97ª edição da premiação e na after party, a festa pós-Oscar, no último domingo, 2

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, supreendeu os brasileiros ao comparecer na cerimônia de premiação da 97ª edição do Oscar em Los Angeles, Estados Unidos, no último domingo, 2 . Em entrevista à TNT e Max, a estrela de Besouro Azul contou que foi convidada pela própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organizadora da premiação, para ir ao evento.

“Eu tenho muita dificuldade de celebrar vitórias, aí quando chegou o convite da Academia, eu falei: ‘Mas o que eu vou fazer lá?’ [Depois, pensei] ‘Você está doida, você foi convidada pela Academia, você tem que ir‘”, contou.

Ao ser questionada sobre o sentimento de ver um filme brasileiro na premiação, Bruna destacou a alegria em ver o público internacional conhecendo o cinema nacional.

“É tão bonito ver a arte sendo celebrada dessa forma. É só a prova da potência da nossa cultura. Eu lembro muito de uma fala da Fernanda [Torres] sobre o brasileiro conhecer culturas do mundo inteiro, mas parece que o mundo ainda não teve a oportunidade de conhecer mais sobre a gente”, disse.

Ainda Estou Aqui, do cienasta Walter Salles, concorria em três categorias Oscar. O longa ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional.

Marquezine também marcou presença na tradicional after party promovida pela revista Vanity Fair.

Bruna Marquezine escolhe look ousado para o carnaval

Após cumprir a agenda de compromissos no Oscar, a atriz Bruna Marquezine voltou ao Brasil para curtir o carnaval. Na noite de terça-feira, 4, ela surgiu na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, vestindo um look ousado.

A musa foi curtir o último dia de desfiles no Rio de Janeiro e deixou à mostra seu corpo magérrimo ao apostar em top mínimo com lantejoulas e calça com transparência. Confira!

