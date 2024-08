Bruna Marquezine posta clique em que aparece aos beijos com João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme surgiram em clima de romance! A artista compartilhou o primeiro clique romântico com o amado

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme surgiram em clima de romance! Depois de muitos rumores sobre um possível affair entre os dois, a artista usou as redes sociais para compartilhar o primeiro clique romântico em que aparece beijando seu amado.

No instagram, a artista exibiu alguns cliques de sua festa de aniversário, que aconteceu na última semana. “A gente precisa normalizar festa junina todo mês”, escreveu Bruna na legenda, que se referiu ao tema junino da sua festa de aniversário. Nos comentários, João Guilherme respondeu: “Sua festa junina é a ‘meió’ que tem. Perfeitas com os cachorros, perfeita”. Ele ainda adicionou um emoji de coração.

Os cachorros mencionados foram adotados em uma viagem recente ao Japão. O casal tem um cãozinho macho, chamado Haku, e uma fêmea, que leva o nome de Chihiro. Inclusive, os nomes, escolhidos após a viagem especial, são carregados de significado e refletem a cultura japonesa.

Nos comentários da publicação, amigos e celebridades, como Maísa, Lucas Guedes e Sasha Meneghel reagiram com emojis de coração a foto dos dois aos beijos. Veja mais detalhes da festa!

Bruna Marquezine e João Guilherme (Reprodução/Instagram)

Bruna Marquezine adia sonho de ter filhos

Bruna Marquezine não esconde que um dos maiores sonhos de sua vida é formar sua própria família. Recentemente, a atriz surpreendeu ao compartilhar que decidiu adiar esse desejo, pelo menos por agora.

Em entrevista à Vogue, Bruna revelou que, embora formar sua própria família seja um grande sonho, ela acredita que ainda não é o momento certo para viver a experiência da maternidade: “Tenho sonhos que não são para agora. O sonho de construir família, que sempre foi um sonho e é um muito especial e precioso para mim”, iniciou.

“Mas agora eu acho que eu quero continuar trabalhando com gente que eu admiro e me sentindo desafiada. Quero fazer um personagem que a minha mãe não me reconheça”, completou.