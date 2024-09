Bruna Marquezine e João Guilherme fazem exigências para evento, diz colunista

Juntos há pouco tempo, Bruna Marquezine e João Guilherme teriam feito exigências para prestigiarem uma marca em um festival de música. Saiba mais

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme deverão marcar presença no festival de música Rock in Rio no próximo final de semana. Porém, eles teriam feito exigências para prestigiarem o evento de uma marca dentro do festival, informou o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

De acordo com o colunista, os dois informaram que não vão dar entrevistas juntos, apenas vão falar com os jornalistas de forma individual. Além disso, eles também pediram para ver as perguntas antes do evento, já que precisam aprovar as questões que vão responder.

Bruna e João vivem um romance discreto. Eles foram alvos de rumores de que estavam juntos há algum tempo, mas só confirmaram recentemente, quando começaram a postar fotos juntos nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SPLASH UOL (@splash_uol)

Amor

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme surgiram em clima de romance! Depois de muitos rumores sobre um possível affair entre os dois, a artista usou as redes sociais para compartilhar o primeiro clique romântico em que aparece beijando seu amado.

No instagram, a artista exibiu alguns cliques de sua festa de aniversário, que aconteceu na última semana. “A gente precisa normalizar festa junina todo mês”, escreveu Bruna na legenda, que se referiu ao tema junino da sua festa de aniversário. Nos comentários, João Guilherme respondeu: “Sua festa junina é a ‘meió’ que tem. Perfeitas com os cachorros, perfeita”. Ele ainda adicionou um emoji de coração.

Os cachorros mencionados foram adotados em uma viagem recente ao Japão. O casal tem um cãozinho macho, chamado Haku, e uma fêmea, que leva o nome de Chihiro. Inclusive, os nomes, escolhidos após a viagem especial, são carregados de significado e refletem a cultura japonesa.

Nos comentários da publicação, amigos e celebridades, como Maísa, Lucas Guedes e Sasha Meneghel reagiram com emojis de coração a foto dos dois aos beijos. Veja mais detalhes da festa de aniversário de Bruna Marquezine!