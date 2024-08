Bruna Marquezine causa ao chamar atenção de piloto famoso: ‘E o João Guilherme?’

Alô, João Guilherme! Bruna Marquezine ganha curtida de piloto famoso em uma foto e interação agita torcida nas redes sociais

Bruna Marquezine causou alvoroço nas redes sociais ao chamar a atenção de um famoso! Em seu perfil, a atriz publicou um álbum de fotos em que aparece deslumbrante como sempre. Acontece que desta vez, ela recebeu uma curtida do piloto Lewis Hamilton, e a interação gerou uma onda de comentários, envolvendo até seu affair com João Guilherme.

Através de sua conta no Instagram, Marquezine posou belíssima em um vestido longo e justo durante um almoço. Em pouco tempo, a brasileira recebeu uma curtida do piloto, com quem já enfrentou boatos de um possível affair no passado. Embora a artista tenha desmentido esses rumores, a interação causou alvoroço na web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Atualmente, Marquezine parece estar vivendo um romance com o cantor e ator João Guilherme. Apesar de ser a suposta nora de Leonardo, os seguidores levantaram torcida para um possível romance com o piloto: “Na moral, o casal que ia ser esses dois”, um elogiou. “Que me perdoe o João Guilherme, mas a Bruna com o Lewis ia ser o casal”, disse outro.

vamos bruna marquezine o lewis tbm pode comprar uma baby tee pra vc pic.twitter.com/ViwBfMo8r9 — duda ¹⁶ (@scferraris) July 31, 2024

Muitos seguidores também rebateu as especulações e defenderam João: “Gente, mas e o João Guilherme?”, uma questionou. “O João deve fazer a Bruna muito feliz, mas vocês não conseguem aceitar”, palpitou mais uma. Vale lembrar que no passado, Marquezine desmentiu rumores envolvendo o piloto antes mesmo de se envolver com o ator.

Tudo começou quando Lewis Hamilton decidiu seguir Bruna Marquezine nas redes sociais e curtiu uma de suas fotos. Na mesma ocasião, os dois estavam na Califórnia, nos Estados Unidos, curtindo o famoso festival de música Coachella. O fato gerou uma série de especulações, e a brasileira decidiu falar sobre a onda de rumores na época.

Em sua rede social, a morena comentou em uma matéria que citava um possível relacionamento com o piloto, meses após seu término com Neymar Jr. "É o que?", disse ela. Em seguida, o veículo acabou provocando ainda mais Bruna. "Estamos atentas", disse o portal. Após a citação, a artista afirmou: "Estão é doidas", colocando um ponto final nos rumores.

Decisão de Bruna Marquezine e João Guilherme é revelada:

A atriz Bruna Marquezine vive um affair com o ator João Guilherme há algum tempo. Eles assumiram o romance quando foram flagrados aos beijos em um aeroporto há poucas semanas, mas ainda são discretos com o relacionamento. Recentemente, eles fizeram uma viagem ao Japão e evitaram fotos juntos nas redes sociais. Porém, uma decisão deles foi revelada na internet.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, do site Glow News, os dois resolveram adotar dois cachorros juntos. Eles resolveram ter um cachorro para cada um e que foram adotados após a viagem especial que fizeram juntos ao Japão, o que seria uma forma de marcar este momento da relação deles. Esta decisão da atriz fez os fãs lembrarem de outra adoção de pet na vida dela.