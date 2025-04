Grazi Massafera impressiona ao comparar foto do passado com atual da filha

Ela cresceu! Ao relembrar momento da filha na infância, Grazi Massafera impressiona ao compartilhar com clique atual da adolescente; veja

A atriz Grazi Massafera encantou ao compartilhar alguns registros de sua filha com Cauã Reymond, a adolescente Sofia, que em breve completará 13 anos. Nesta quarta-feira, 02, a famosa resgatou um vídeo da herdeira de criança e falou sobre o tempo ter passado rápido.

No registro do passado, a garota apareceu com um microfone na mão e brincando com a mãe. "Um dia estava assim, meio metro me apresentando como 'cantola'. Pisquei e tá maior que eu. Já já faz 13 anos", publicou a artista.

Em seguida, após surgir reflexiva sobre o crescimento de Sofia, Grazi Massafera postou um clique atual da jovem. Fazendo carão, a adolescente surgiu toda estilosa com um look preto. "Linda", babou a mãe pela herdeira.

Ainda nos últimos dias, a atriz surgiu com a filha no Lollapalooza e a altura da adolescente chamou a atenção ao ela surgir ao lado da mãe no evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Cauã Reymond impressiona com nova foto com a sua filha com Grazi Massafera

A filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, Sofia, de 12 anos, impressionou em mais uma aparição ao lado do pai na rede social. Nos últimos meses, o famoso postou mais um clique com a menina e ela chamou a atenção.

Horas depois de postar uma foto fazendo biquinho com a adolescente, o artista compartilhou o registro feito em um ensaio e a beleza dela virou assunto entre os seguidores do galã. Usando um vestido amarelo, Sofia mostrou todo seu charme.

"Eu e meu date da vida toda. Minha menina tá crescendo", escreveu o ator revelando ser um papai coruja. Nos comentários, os internautas admiraram a garota. "Genética de milhões", disseram. "A mistura com do pai com a mãe perfeita", falaram. Veja o clique dos dois aqui!