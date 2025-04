Semelhança entre Justin Bieber e a mãe impressiona web: 'São idênticos'

O cantor Justin Bieber surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira, 2, ao compartilhar uma foto antiga de sua mãe, Pattie Mallette

O cantor Justin Bieber surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira, 2, ao compartilhar uma foto antiga de sua mãe, Pattie Mallette. O registro foi em comemoração aos 50 anos dela, mas o que mais chamou a atenção dos fãs foi a semelhança entre os dois.

"50 anos, mãaaae! Amo que eu possa ser seu filho. Feliz aniversário", escreveu o astro da música na legenda da publicação. Já nos comentários, internautas apontaram o quanto eles são parecidos. "Desculpa, mas eu pensei que era uma edição tua de peruca", disse um.

"Eles são idênticos", comentou outro internauta. "Oxe, pensei q era montagem dele de mulher", observou uma terceira pessoa. "Tá explicado de onde vem a beleza, a mãe é linda demais", reparou mais uma. Veja a foto compartilhada:

Justin Bieber compartilha foto tomando sol com seu filho de 7 meses

Na tarde do último domingo, 30, o cantor Justin Bieber surpreendeu seus seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro com o filho Jack Blues Bieber, de sete meses, que é fruto de seu relacionamento com a modelo e empresária Hailey Bieber.

No álbum de fotos compartilhado, o artista mostrou um momento em que toma sol com o herdeiro no colo. Em outra imagem, ele apareceu fazendo uma chamada de vídeo com o pequeno. Nos comentários da publicação, fãs elogiaram: "Olha o tamainho dele. Jack, te amamos", disse um.

"Lindo o pequeno. próspero e saudável. Deus abençoe", comentou outro. "Que bebezinho fofo", falou uma terceira pessoa. Até o momento, Hailey e Justin não mostraram o rosto do filho publicamente. Eles só mostraram parte do corpo do bebê para preservar a identidade dele. Veja aqui os registros!

