Bruna Griphao é flagrada curtindo a praia com L7nnon

A atriz Bruna Griphao e o rapper L7nnon foram vistos juntos na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 24

Nesta segunda-feira, 24, a atriz, cantora e ex-BBB Bruna Griphao, de 25 anos, aproveitou o dia ensolarado na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Por lá, ela foi vista ao lado do rapper L7nnon, de 30 anos. Durante o momento de lazer, os dois foram flagrados trocando gestos de carinho. Em um dos registros, o cantor aparece dando um beijo na cabeça da atriz enquanto estavam abraçados à beira-mar.

A equipe da Quem entrou em contato com os assessores de ambos para esclarecer a relação. A assessoria do rapper afirmou que os dois são apenas amigos e que já até publicaram um vídeo rindo das especulações sobre um possível romance. “Te amo, minha irmã”, declarou o cantor.

Mudança de vida pós-BBB

"Me trouxe de novo à mulher que eu sempre fui", é assim que Bruna Griphao, 25, descreve sua participação no BBB 23. A experiência no reality da Globo teve um impacto significativo na vida da atriz. Em entrevista à CARAS Brasil, ela compartilha as mudanças que ocorreram em sua trajetória após o programa e também algumas novidades em sua carreira.

"[Mudou] tudo, eu digo que teve a Bruna antes e pós. Não costumo muito falar isso, mas no ano de 2022 e início de 2023, eu estava passando por uma fase muito difícil em relação a mim mesma, aos meus relacionamentos, vivendo um momento muito caótico da minha vida. Eu sinto que o Big Brother me trouxe de novo à mulher que eu sempre fui, que eu já não conseguia mais encontrar e me empoderou de novo. Provou para mim mesma a mulher corajosa que eu sou", declara.

A atriz, que chegou até a final do BBB 23, foi questionada sobre dicas para quem deseja ir longe no reality. Bruna Griphao respondeu: "É muito difícil dar conselho de Big Brother, porque eu sinto que cada edição é uma edição e cada elenco faz a edição, mas eu diria para as pessoas sempre jogarem com o coração delas e com estratégia também".

Leia também: Bruna Griphao revela mudança de vida após o BBB: 'Estava passando por uma fase muito difícil'