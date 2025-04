Lexa revela o que está fazendo para lidar com a perda da filha

Após perder sua primeira filha, Sofia, alguns dias após o nascimento, Lexa revela como está lidando com a morte ao lançar música sobre ela

A cantora Lexa lançou há aguns dias a música que fez em homenagem à sua filha falecida, Sofia. Em sua rede social, a famosa postou novas fotos do videoclipe de Você e Eu e, entre as imagens, a artista revelou como está fazendo para lidar com a perda.

Após ver a sua primeira bebê partir alguns dias depois do parto, a cantora mostrou que procurou ler bastante sobre o assunto para aprender sobre a situação. Lexa então exibiu vários livros sobre o luto perinatal e um bichinho de crochê.

"Você e eu", disse ela ao exibir os cliques do clipe e a imagem de vários livros. Nos comentários, os internautas ofereceram apoio. "Só quem passou pela dor de perder um filho sabe o que essa música significa pra ela", falaram. "Música linda", elogiaram outros.

É bom lembrar que Sofia nasceu antes do previsto, pois, Lexa foi diagnosticada com síndrome de HELLP. Cerca de duas semanas antes do parto, a cantora foi internada em janeiro no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, com pré-eclâmpsia.

Psicóloga avalia luto de Lexa

A cantora Lexa está vivendo um dos capítulos mais delicados de sua vida. Após perder a filha Sofia, que faleceu poucos dias após o nascimento em fevereiro, a artista decidiu transformar a dor em arte. Dois meses após a perda, ela anuncia o lançamento de uma canção dedicada à bebê: Você e Eu. Mas por que cantar é, para ela, uma forma de seguir em frente?

Para entender essa escolha da cantora, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, especialista no acompanhamento de gestantes e mães em situação de perda gestacional. Segundo ela, externalizar a dor por meio de rituais simbólicos pode ser essencial para a saúde emocional dos pais.

"Quando mães e pais perdem seus filhos, não importa em que momento da gestação ou após o nascimento isso tenha acontecido, rituais ajudam bastante no processo de luto saudável. Algumas pessoas podem fazer uma caixinha de lembranças, onde guardam uma foto, um pedacinho de cabelo, de unha, enfim, coisas simbólicas dentro dessa caixinha, por exemplo, para se recordarem", explicou a profissional.