Renato Aragão reúne filhos e familiares em almoço especial

O humorista Renato Aragão é fotografado em almoço com a família após desmentir boatos envolvendo a filha Juliana. Veja as fotos

O humorista Renato Aragão, de 90 anos, aproveitou um momento em família neste final de semana. No sábado, 19, ele foi fotografado pelos paparazzi durante um almoço em família em um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O artista surgiu sorridente ao posar ao lado da esposa, Lilian Aragão, dos filhos e alguns familiares próximos. Assim que perceberam que estavam sendo fotografados, todos posaram lado a lado e deram sorrisos para as fotos.

Vale lembrar que Renato Aragão teve cinco filhos: Juliana, Paulo, Ricardo, Renato Jr e Lívian Aragão. Nos últimos dias, ele foi envolvido em uma polêmica de que estaria escondendo a filha Juliana, que estaria em uma crise financeira. Porém, ele negou.

Renato Aragão reúne a família em almoço - Foto: Edson Douglas / AgNews

Renato Aragão desmente os rumores

O humorista Renato Aragão concedeu uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo e disse que nunca deixou os filhos de lado e que respeita as escolhas de cada um. "Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença — nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, está até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular".

Juliana morava com a mãe, que faleceu e, segundo Renato, foi escolha dela trabalhar como motorista de aplicativo. "Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho. Na vida temos que trabalhar com o que amamos. Eu não achei nada de mais. Hoje a Juliana não mora conosco, mas a filha dela mora. Está com 17 anos, indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo".

