Neto de Lula se casa com atriz que já atuou na Globo. Saiba quem é

Neto de Lula, Thiago Silva celebrou seu casamento com uma atriz no interior de São Paulo neste final de semana. Saiba quem é a noiva

Neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o jovem Thiago Andrade Lula da Silva se casou neste final de semana com a atriz Renata Gasparim. O casamento dele aconteceu em Sarapuí, no interior de São Paulo, no último sábado, 19, e contou com a presença do avô do noivo, que foi acompanhado de Janja Silva.

Thiago é filho de Marcos Cláudio Lula da Silva, herdeiro do presidente com Marisa Letícia (1950-2017). O rapaz é formado em Ciências Sociais e trabalha como desenvolvedor de jogos e aplicativos.

Enquanto isso, a noiva, Renata Gasparim, é atriz. Ela é formada em Atuação Cênica e Cinema, e já atuou em produções da Globo, como as novelas Geração 90 e Malhação, e também das séries Sessão de Terapia e Passaporte para a Liberdade.

Nas redes sociais, ela já mostrou várias fotos românticas do casal. Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Gasparim (@renatagasparim)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Gasparim (@renatagasparim)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Gasparim (@renatagasparim)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Gasparim (@renatagasparim)

Lula teve susto com a saúde em dezembro de 2024

Vale lembrar o presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada do dia 10 de dezembro de 2024, no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Após sentir dores na cabeça, o político procurou a unidade do hospital em Brasília e precisou ser transferido para a capital paulista para passar pelo procedimento no cérebro.

Ao ser atendido, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma ressonância magnética, exame que detectou uma hemorragia intracraniana. O sangramento foi em decorrência do acidente doméstico que ele sofreu no dia 19/10.

Já no dia 12 de dezembro, o político realizou um novo procedimento para evitar sangramentos futuros. De acordo com o site G1, o médico Roberto Kalil informou que Lula realizarou um procedimento endovascular para embolizar a artéria meníngea e evitar que ele volte a ter hematomas no cérebro no futuro. O procedimento não é considerado uma cirurgia, apenas uma intervenção.

“Esse tipo de embolização é um tipo de cateterismo. Ele vai embolar a artéria meníngea porque, quando você drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento”, disse o médico.

Leia também: Janja atualiza estado de saúde de Lula após novo procedimento