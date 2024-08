Bruna Griphao reage aos rumores de affair com Anitta

Após muitos boatos, Bruna Griphao decidiu entrar na brincadeira e reagiu aos rumores de que ela e Anitta estariam vivendo um affair

Após curtirem uma viagem juntas pela Europa, Anitta e Bruna Griphao viraram alvo de especulações de que estariam vivendo um romance.

Em sua conta no Instagram, a atriz resolveu entrar na brincadeira e aproveitou para pedir votos para a cantora, que está concorrendo ao VMA, premiação do canal americano MTV. "Você que está aí torcendo para o nosso relacionamento, não deixa de votar no VMA na minha amiga. É a única brasileira indicada", começou ela, aos risos.

Em seguida, Bruna afirmou que tudo não passa de brincadeira e que ela e Anitta são apenas amigas. "Brincadeiras à parte, nós somos amigas, galera. Votem muito", finalizou.

O Video Music Awards (VMA) é uma premiação anual da MTV que premia os grandes nomes da indústria musical por meio da votação popular. Anitta concorre com a música Mil Veces nas categorias Melhor Edição e Melhor Clipe Latino, e com Bellakeo em Melhor Clipe Latino.

Desabafo

Anitta já mostrou por diversas vezes que está sempre atenta ao que acontece em seu País, e desta vez não foi diferente. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a cantora desabafou sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil.

"Nessa época do ano a gente sempre cai na mesma história: as queimadas. Existem as queimadas naturais que decorrem da seca, mas existem também pessoas que se aproveitam dessa situação para atear fogo por conta de um propósito próprio. Se todo ano a gente tem o mesmo problema, significa que ninguém ainda parou pra tomar uma medida que realmente funcione", começou ela.

Em seguida, a famosa cobrou medidas dos políticos. "Para o fogo criminoso devia haver punição, para o fogo natural a prevenção. A natureza não vai resistir mais muito tempo e vai todo mundo pagar esse preço junto", disse ela, destacando a proximidade das eleições municipais. "A mata, os animais, a água, o oxigênio, afinal, eles não votam, né? Mas a gente vota e a gente pode dar voz à natureza cobrando essas pessoas por medidas efetivas. Mostrando ao congresso e ao governo que a gente vai pesquisar em quem votar e não aceita mais ser enganado com truques de marketing ou circo de briga política para eximir da culpa".

Para concluir, Anitta ressaltou a importância de evitar que mais queimadas aconteçam. "Muitas vezes a gente é mais cobrado do que aqueles que o povo deu o poder nas mãos e o caminho não é por aí. A Terra é uma só e todos nós estamos dentro dela. Aquele que atirou fogo também vai respirar a fumaça. A gente precisa de respostas e soluções", finalizou.