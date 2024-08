Bruna Biancardi revela curiosidade sobre alimentação na Arábia: 'Trago na mala'

Na Arábia Saudita com Neymar Jr, a influenciadora Bruna Biancardi falou sobre falta que sente de comidas típicas brasileiras

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 29, para dividir com os seguidores uma curiosidade envolvendo sua temporada na Arábia Saudita. Junto com a pequena Mavie, ela viajou para o local para acompanhar Neymar Jr, que está prestes a retornar aos campos com o Al-Hilal.

Em seu Instagram oficial, Bruna contou que enfrenta algumas dificuldades em relação à alimentação fora do Brasil. Sem esconder o quanto aprecia a culinária do seu país de origem, a namorada do jogador de futebol mostrou que estava cozinhando feijão para o almoço.

"Valorizem o feijãozinho de todos os dias", escreveu ela na legenda da publicação, revelando que leva o alimento diretamente do Brasil. "Eu trago na mala para fazermos aqui porque não tem para vender", declarou Bruna Biancardi.

Mais cedo, a influenciadora digital respondeu algumas perguntas a respeito da cultura da Arábia Saudita. Embora tenha esclarecido que nunca enfrentou preconceito por ser estrangeira, ela destacou que alguns costumes são bastante rígidos e precisam ser respeitados.

Além de esclarecer que precisa cobrir os ombros e o colo para sair, Bruna Biancardi contou que evita demonstrar afeto em público com Neymar. Vale lembrar que os dois reataram o relacionamento em julho deste ano. O casal havia colocado um ponto final no romance em novembro de 2023, pouco tempo após o nascimento de Mavie, primeira filha deles.

Bruna Biancardi recebe a família na Arábia Saudita

Neymar Jr está prestes a retornar aos campos com seu time, o Al-Hilal, na Arábia Saudita. Por isso, ele está passando uma temporada por lá ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie.

Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou um álbum de fotos mostrando a visita de amigos e familiares durante sua estadia nos Emirados Árabes. Momentos especiais na mansão onde ela e o jogador de futebol estão hospedados atualmente também foram compartilhados; confira os registros!