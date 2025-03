Bruna Biancardi mostra livro devocional em meio à polêmica de traição de Neymar

A influencer Bruna Biancardi busca refúgio na mansão de Neymar Jr. em Mangaratiba, Rio de Janeiro, diante dos rumores de traição do futebolista

A influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, compartilhou momentos da rotina na mansão de Neymar Jr. em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Grávida de Mel, a segunda filha com o futebolista, a modelo registrou um momento às margens do lago da propriedade, enquanto refletia sobre o capítulo de hoje do devocional Uma Vida Abençoada, escrito por Kelly Minter.

Inclusive, este foi o tema do dia: “Bem-aventurados são os perseguidos”, no qual Biancardi encontra força e serenidade em meio às polêmicas de sua vida pessoal.

Confira, abaixo, a série de fotos publicadas por ela:

Bruna Biancardi compartilha fotos na mansão de Neymar Jr. em Mangaratiba - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi compartilha fotos na mansão de Neymar Jr. em Mangaratiba - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi passa tarde com missionária

Nesta segunda-feira, 17, Bruna Biacardi publicou uma foto de sua filha, Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com Neymar Jr., sentada no colo da amiga, a missionária Adenácia Anastasia. Ela é apontada como peça-chave para a reconciliação da influencer com o futebolista após a traição do jogador em junho de 2023.

No registro publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna mostra o passeio da tarde, que incluiu uma aproximação à natureza e aos animais. Adenácia aparece com a criança no colo, dirigindo um carrinho de golfe em meio à paisagem com cavalos por perto. Confira!

