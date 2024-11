Bruna Biancardi rebate comentário sobre sua filha com Neymar Jr: 'Aceitem'

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para rebater um comentário sobre sua filha com Neymar Jr

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para rebater um comentário sobre sua vida pessoal. Após compartilhar um vídeo fofo da filha, Mavie, de 1 ano, fruto de sua relação com o jogador de futebol Neymar Jr, ela comentou sobre as críticas que recebeu após dizer que a filha foi uma criança planejada.

"Chato é esse tipo de comentário, preguiça desse papo. Agora virou crime eu falar que minha filha foi planejada? Aceitem, isso não é pecado. Se não tivesse sido, seria amada da mesma maneira. Quando foi que eu disse que só é filho se for desejado?", questionou ela.

E completou: "Querem sempre arrumar confusão com tudo. Depois atualiza pra mim a listinha do que eu posso e não posso fazer e falar, porque cada hora é uma coisa nova", ironizou.

Comentário de Bruna Biancardi no Instagram

Planejada ou não? Amigas de Bruna Biancardi falam sobre a gravidez dela

Recentemente, Bruna Biancardi contou com a ajuda de suas amigas para responder perguntas dos internautas nas redes socais. Elas se depararam com uma pessoa perguntando se Biancardi engravidou ‘de propósito’ de Neymar Jr para ter Mavie, filha deles, e as amigas defenderam a influencer.

As amigas de Bruna garantiram que a gravidez de Mavie foi planejada. “A Mavie foi planejada por vocês. Inclusive, era um sonho do Davi. Ele pediu uma irmã. Então, se foi planejado, não foi ‘de propósito’”, disse uma amiga. E outra colega completou: “Ela passou por médicos, foi algo que os dois conversaram”. Por sua vez, Biancardi completou: “Parei de tomar remédio”.

Em outro momento, Biancardi contou que iniciou o desmame da filha e deu detalhes do processo, que ainda está nos primeiros dias. Veja o que ela disse!

