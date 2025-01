Bruna Biancardi fala sobre desmame de Mavie: 'Atrapalhava'

Bruna Biancardi respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e revelou que foi o processo de desmame da filha Mavie, de um ano

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 12 milhões de seguidores.

A digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs e comentou sobre o processo de desmame da filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Neymar.

"Ela dormia com a gente, o que apesar de ser muito gostoso, atrapalhava no processo do desmame. Então, fizemos o seguinte: Ela passou a dormir no quarto dela, na caminha dela. Meus pais estão ajudando muito dormindo lá. Ela desperta muitas vezes à noite, mas está voltando a dormir sem precisar mamar. Quando dormia comigo, ela mamava todas as vezes que acordava. Está tomando uma mamadeira durante a madrugada", disse ela.

Além de Mavie, Neymar e Bruna estão à espera da segunda filha, que ainda não teve o nome revelado. O jogador já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de seis meses, com Amanda Kimberlly.

Sumiço da internet

A influenciadora digital Bruna Biancardi está grávida pela segunda vez junto com o namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. No domingo, 26, ela aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs sobre a gravidez.

Para começar, ela exibiu uma foto de sua barriguinha em crescimento e falou sobre o seu ‘sumiço' da internet, já que tem passado mais dias sem postar. “Sei que estou sumidinha, mas tem sido bom. Não quero me estressar. E mesmo que eu não fale/faça nada aqui, sempre dão um jeito de falar algo. E ok falarem de mim, eu nem ligo… Mas falarem das minhas filhas, já é maldade demais para mim. Então, estou mais quieta. Sei que vão me entender”, afirmou ela.

Além disso, a morena contou que engravidou rapidamente nas suas duas tentativas. “Foi [fácil]! Nas duas vezes, quando decidimos, parei de tomar anticoncepcional e engravidei no mês seguinte”, afirmou.

Leia também: Bruna Biancardi fala sobre relação com Davi Lucca, filho mais velho de Neymar