Britney Spears surpreende ao surgir vestida de noiva: 'Casei'

A cantora Britney Spearssurpreendeu seus seguidores das redes sociais ao celebrar o amor próprio. Neste domingo, 20, a artista compartilhou um vídeo no Instagram em que aparece usando um véu de noiva e um vestido branco e disse que casou consigo mesma.

Na legenda, ela escreveu: "O dia em que casei comigo mesma... Trazendo de volta, porque pode parecer embaraçoso ou estúpido, mas acho que é a coisa mais brilhante que já fiz!!!", opinou a cantora.

Britney Spears terminou namoro recentemente

Vale lembrar que, após uma série de rumores, Britney Spears confirmou em julho deste ano que terminou com Paul Soliz, com quem estava em um relacionamento há cerca de um ano. Ela teria colocado um ponto final no relacionamento quando percebeu que estava sendo usada pelo ex-namorado.

Segundo o TMZ, Britney teria terminado o relacionamento ao se dar conta que Paul estava com ela apenas para tirar vantagem da fama e do dinheiro da artista para levar uma vida luxuosa. Eles se conheceram em 2022 após a artista terminar o casamento com Sam Asghari, quando ela contratou Paul para trabalhar em afazeres domésticos na casa dela, mas os dois acabaram se apaixonando.

De acordo com o TMZ, Paul não era bem visto por pessoas próximas a Britney, que já teria informado seus seguranças que o ex não é bem-vindo em sua casa e que sua entrada no imóvel deveria ser negada. Os amigos da artista estariam aliviados por ela ter terminado o relacionamento e finalmente ter reconhecido quem ele realmente é.

Na época, a cantora fez um post nas redes sociais contando que não pretende se relacionar novamente tão cedo. "Solteira pra car*lho!!! Eu nunca ficarei com outro homem enquanto eu estiver viva!!!", disse Britney na legenda de uma publicação no Instagram. Leia mais!