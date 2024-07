Em show pré-gravado, dançarino de Lady Gaga cai e web reage: 'Não cortaram?'

A presença de Lady Gaga na abertura olímpica desagradou fãs por ser pré-gravada e chamou a atenção pela queda de um dos dançarinos

A abertura olímpica de Paris aconteceu nesta sexta-feira (26) e virou meme entre os internautas por uma série de acontecimentos inusitados. Entre eles, o show pré-gravado de Lady Gaga, que foi marcado pela insatisfação dos fãs que esperavam por algo grandioso e pelo tombo de um dos dançarinos. Nas redes sociais, questionaram o motivo da falta de cortes ou de uma regravação do momento atrapalhado do rapaz.

O dançarino tentava fazer um dos passos da coreografia levantando uma das pernas, quando foi traído pelo sapato e escorregou. Apesar de conseguir se recuperar em instantes, o acidente não passou despercebido:

"A performance foi PRÉ-GRAVADA e mesmo assim não cortaram o tombo do dançarino? Isso é um absurdo, bicho", escreveu uma usuária do X. "Essa apresentação foi um fiasco total", opinou o outro. "Transmitiram mesmo com o tombo do cara para trazer veracidade? Ela foi genial!", ironizou um internauta.

Enquanto nas transmissões a apresentação de Gaga foi exibida como "ao vivo", pessoas que presenciaram a abertura em Paris mostraram que também viram o show através de telões espalhados no entorno do Rio Sena: "Mais uma vez, ela não veio!", escreveu um turista brasileiro de passagem pelo local.

Lady Gaga na abertura das Olimpíadas (Foto: Reprodução/Instagram)

Fumaças francesas nas Olimpíadas viram meme: 'Chá revelação'

Durante a exibição da abertura, fumaças nas cores da bandeira francesa coloriram o céu de Paris. No entanto, o momento virou alvo de brincadeiras entre os brasileiros em decorrência da semelhança do momento com festas de chá revelação:

"Pra que tanta fumaça? Parece até chá revelação essa porcaria", disparou uma internauta brasileira. "A abertura das olimpíadas igual chá revelação com fumaça azul e rosa, vem aí menino ou menina?", ironizou o outro.

"O chá de revelação mostrou que teremos um menino, uma menina e um novo Papa", brincou o outro. No Vaticano, a escolha de um sucessor como líder da Igreja Católica Apostólica Romana é anunciada com fumaças branca.