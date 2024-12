Boninho e Ana Furtado trocam carinhos e esbanjam simpatia durante passeio

Boninho e Ana Furtado aproveitaram o tempo livre para curtir um passeio no shopping e esbanjaram simpatia para os fotógrafos

Nesta segunda-feira, 16, Boninho e Ana Furtado aproveitaram o tempo livre para dar um passeio em um shopping localizado na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro.

O casal demonstrou muito carinho e trocaram vários beijos, sem parecer se importar com a presença dos fotógrafos no local. Boninho, inclusive, acenou para as câmeras.

Além disso, Ana demonstrou muita simpatia e fez questão de tirar fotos com fãs que estavam presentes. O casal ainda elegeu looks estilosos para curtir o momento. Boninho apostou em um all black com camiseta de manga curta e calça na cor preta. Já Ana optou por um estilo mais social com blazer azul, calça jeans e sandálias de salto alto.

Boninho no SBT?

O diretor de TV Boninho anunciou o fim do contrato com a Globo há alguns meses e deverá sair da emissora no final de 2024. Com isso, ele estará aberto a novas oportunidades profissionais na TV. Tanto que ele já teria fechado acordo para ser anunciado em breve com outra emissora de TV.

De acordo com o site Na Telinha, Boninho deverá ser contratado pelo SBT para comandar um novo reality show em 2025. A reportagem do site informou que fontes confirmaram que o acordo já foi conversado e o anúncio deverá ser feito em breve. Os rumores já circulam nos bastidores e estão sendo bem recebido pelo mercado televisivo.

A publicação ainda contou que Boninho não será funcionário do SBT. Ele apenas será contratado por meio de uma produtora para criar o novo reality show da TV aberta para a estreia ainda no primeiro semestre de 2025.

Por enquanto, a confirmação não foi feita.

O diretor de TV Boninho encerrou o contrato com a Globo depois de 40 anos de trabalho e abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para sair do canal. Em uma participação no Rio Market 2024, ele explicou sua decisão de não renovar o vínculo com a emissora.

“Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, disse ele.

