Bianca Bin rebate críticas sobre aparência de Sérgio Guizé: 'Jamais'

Após postar fotos com Sérgio Guizé, Bianca Bin rebate comentários sobre o marido ter feito harmonização facial ou qualquer outra mudança na aparência

A atriz Bianca Bin postou fotos com o marido, o ator Sérgio Guizé, nos últimos dias e gerou vários comentários em sua rede social. Isso porque, o galã apareceu com a aparência um pouco diferente e várias suposições sobre o que ele teria feito em seu rosto apareceram.

Harmonização facial e outras intervenções foram apontadas pelos internautas e Bianca Bin não ficou quieta ao ver as críticas sobre o amado estar "irreconhecível" ou muito "fininho". A famosa então negou qualquer tipo de alteração no rosto e confirmou apenas o implante capilar dele.

"Coitado do Sérgio... era um homem forte, lindo... agora está fininho, que dó", disseram. A atriz então rebateu: "Eu não tenho pena não. Acho que só melhora com o tempo. Se você soubesse... mas não posso ficar fazedo propaganda do que é meu, pode tirar o olho".

Ao perguntarem sobre o ator ter feito harmonização facial, Bianca negou e falou que eles nunca fariam algo do tipo: "Eu jamais permitiria, ele nunca fez procedimento estético, além do implante capilar".

É bom lembrar que, nos últimos meses, a artista tem chamado a atenção com sua mudança física. Bianca Bin tem apostado em treinos e dieta equilibrada, sem deixar de comer o que gosta e tem vontade, mas com medida e na hora certa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Bin (@biancafbin)

Bianca Bin ganha carro de luxo de Sérgio Guizé

Recentemente, a atriz Bianca Bin usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar que ganhou um presentão do marido, Sérgio Guizé. Em uma publicação no Instagram, ela mostrou que o ator a presenteou com um carro elétrico.

"Toda boba com o presente do Sergião, do jeitinho q sonhava…100% elétrico. Ele chegou ontem, logo na sexta 13! E eu sou só gratidão e alegria. Eu disse q era um dia de sorte!", escreveu ela na legenda da publicação. O carro em questão é da marca BYD e parece ser do modelo Dolphin Mini, que é avaliado em 115 mil reais; confira detalhes!

